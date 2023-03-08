***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2023 10:01
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNLSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121433
BIST
13:025.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -10,63
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.408
En Düşük
5.350
13:0218,9426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9476
En Düşük
18,8991
13:0219,9691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,9873
En Düşük
19,8891
13:021.104,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.104,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler13:00
|SDTTR
|101,20
|297.813.232
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.411.304
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.733.583
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.504.377
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|DOAS
|142,20
|1.559.384.152
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|233.354.636
|% -10,00
|
|CEOEM
|19,99
|46.340.464
|% -7,45
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|PCILT
|30,06
|35.003.641
|% -6,18
|
|ASTOR
|51,30
|3.174.617.051
|% 5,25
|
|EREGL
|43,18
|2.344.676.958
|% -2,57
|
|ISCTR
|13,30
|1.690.386.881
|% 2,47
|
|DOAS
|142,20
|1.559.384.152
|% -10,00
|
|THYAO
|140,70
|1.452.565.953
|% -0,21
|
|ISCTR
|13,30
|1.690.386.881
|% 2,47
|
|EKGYO
|8,18
|1.034.713.025
|% 0,99
|
|YKBNK
|10,83
|1.218.680.746
|% 1,12
|
|AKBNK
|18,82
|1.403.385.745
|% 1,07
|
|AKFGY
|4,29
|268.880.863
|% 5,67
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9375
|18,9423
|% 0,12
|
|Euro
|19,9614
|19,9719
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,3482
|22,4603
|% 0,18
|
|Frank
|20,0058
|20,1263
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0301
|5,0553
|% 0,10
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,54
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|1,40
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-74,00
|
|Tam
|7.527
|7.579
|-4,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.854
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,09
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,01
|
|B. Petrol
|83,26
|83,26
|-0,03
|