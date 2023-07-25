PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler10:45
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|26,9500
|26,9579
|% 0,06
|Euro
|29,8047
|29,8295
|% 0,28
|Sterlin
|34,5662
|34,7396
|% 0,22
|Frank
|30,9371
|31,1235
|% 0,09
|Riyal
|7,1648
|7,2007
|% -0,12
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|6,60
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|4,09
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|Tam
|11.049
|11.177
|23,00
|Yarım
|5.524
|5.614
|11,00
|Çeyrek
|2.762
|2.807
|6,00
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,18
|Gümüş Gr.
|21,22
|21,25
|0,11
|B. Petrol
|82,37
|82,37
|-0,11
Seans Raporu 10:45
- 11:00PAPIL Yüzde -4.33 oranında düşüşle 20.76 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 272 adet işlem
- 10:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 11 artarak (% 0.07 ) 7, 242
- 10:59 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
- 10:59 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASTOR, THYAO, AKBNK
- 10:59XU100 Endeks 6, 675 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 29, 582.00 milyon TL de