***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2023 17:36
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNLSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187126
BIST
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17:477.453
En Düşük
|Değişim
|: -4,01%
|| -311,02
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
17:4727,1044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0252
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:4729,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:471.648,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.648,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:47
|KONYA
|5.841,10
|635.509.710
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.113.447.965
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|65.984.791
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|119.311.215
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|15.253.288
|% 9,99
|
|KERVT
|11,24
|234.087.399
|% -9,94
|
|BAGFS
|29,88
|251.812.007
|% -9,73
|
|KNFRT
|17,05
|71.546.861
|% -9,55
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|COSMO
|125,10
|87.178.557
|% -9,22
|
|TUPRS
|125,80
|11.707.717.481
|% 2,28
|
|THYAO
|250,00
|8.447.432.609
|% -4,62
|
|EREGL
|41,82
|7.450.677.948
|% -2,20
|
|YKBNK
|15,74
|4.773.777.489
|% -5,80
|
|ASTOR
|128,90
|4.289.975.826
|% -4,16
|
|SKBNK
|4,01
|1.861.431.822
|% -7,18
|
|YKBNK
|15,74
|4.773.777.489
|% -5,80
|
|ZOREN
|4,77
|1.428.513.340
|% -4,98
|
|DOHOL
|13,39
|3.102.786.374
|% 4,28
|
|EKGYO
|8,53
|1.878.291.845
|% -4,48
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0864
|27,1044
|% 0,09
|
|Euro
|29,4797
|29,4935
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3893
|34,5618
|% -0,06
|
|Frank
|30,6250
|30,8094
|% -0,25
|
|Riyal
|7,2025
|7,2386
|% 0,05
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,39
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|3,82
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.079
|11.156
|28,00
|
|Yarım
|5.557
|5.604
|15,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.802
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,02
|
|B. Petrol
|83,98
|83,98
|-0,14
|
Seans Raporu
17:47
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17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
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Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
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17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
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17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem