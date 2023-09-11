***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2023 15:41
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNLSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193748
BIST
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16:568.177
En Düşük
|Değişim
|: -1,78%
|| -148,40
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.169
En Yüksek
8.404
16:5626,8842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0477
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5628,9131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1835
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:561.664,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.664,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:54
|BOSSA
|11,66
|79.369.534
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|102.313.940
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.464.100,00
|1.464.100
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.937.585
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.275.859
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|532.459.774
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|ULAS
|20,60
|11.308.252
|% -9,65
|
|KOZAL
|33,02
|8.307.131.273
|% 6,79
|
|KZGYO
|47,40
|5.546.516.352
|% 6,80
|
|THYAO
|236,90
|5.336.406.076
|% -2,63
|
|ENKAI
|35,46
|5.033.319.511
|% 3,56
|
|ISCTR
|23,18
|4.678.062.808
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,08
|2.512.950.348
|% -0,20
|
|EKGYO
|9,11
|3.428.376.542
|% -3,90
|
|SKBNK
|5,72
|1.585.210.911
|% 3,62
|
|KOZAL
|33,02
|8.307.131.273
|% 6,79
|
|KLGYO
|3,35
|756.796.530
|% 0,30
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8620
|26,8955
|% 0,22
|
|Euro
|28,8939
|28,9077
|% 0,62
|
|Sterlin
|33,5814
|33,7498
|% 0,67
|
|Frank
|30,0247
|30,2056
|% 0,32
|
|Riyal
|7,1439
|7,1797
|% 0,15
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|6,85
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|9,26
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.069
|11.149
|40,00
|
|Yarım
|5.551
|5.597
|21,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.799
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,96
|0,16
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|0,41
|
Seans Raporu
16:54
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