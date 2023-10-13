***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 11:31
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNLSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNLSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205706
BIST
'
14:348.128
En Düşük
|Değişim
|: -1,59%
|| -131,52
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:3427,8007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0750
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:3429,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0180
|Açılış
|: 29,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:341.692,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 26,06
|Açılış
|: 1.692,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,59
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:32
|AYCES
|465,30
|28.182.766
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.686.664
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.513.514
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|44.794.555
|% 9,99
|
|EMNIS
|76,55
|1.322.947
|% -9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|4.016.957
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|10.492.175
|% -9,54
|
|IHAAS
|16,42
|243.434.916
|% -9,23
|
|BRSAN
|990,70
|3.281.635.169
|% 0,24
|
|THYAO
|221,20
|3.146.564.308
|% -1,73
|
|PETKM
|24,00
|2.513.370.288
|% 2,56
|
|ASELS
|43,48
|2.434.348.966
|% 0,88
|
|YKBNK
|18,82
|2.408.293.674
|% -2,79
|
|ZOREN
|6,39
|1.147.708.402
|% 0,95
|
|EKGYO
|7,77
|1.366.666.405
|% -2,02
|
|YKBNK
|18,82
|2.408.293.674
|% -2,79
|
|PETKM
|24,00
|2.513.370.288
|% 2,56
|
|ODAS
|13,42
|1.225.257.674
|% -0,81
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7930
|27,8001
|% 0,27
|
|Euro
|29,2753
|29,2840
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,7532
|33,9225
|% 0,28
|
|Frank
|30,5039
|30,6876
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3895
|7,4266
|% 0,25
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|24,18
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.691
|24,24
|
|Cumhuriyet
|11.677
|11.853
|67,00
|
|Tam
|11.435
|11.521
|94,00
|
|Yarım
|5.735
|5.783
|48,00
|
|Çeyrek
|2.859
|2.891
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,83
|0,35
|
|B. Petrol
|89,09
|89,09
|3,09
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, ASELS, SISE
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 03 kaybederek (% -1.63 ) 7, 061
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, AVHOL, BMSTL, MAALT, VERUS, MRSHL, CMBTN, HKTM
-
14:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, CASA
-
14:47
ERBOS, KGYO, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında