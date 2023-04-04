***PNLSN* *EHS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.04.2023 08:44
***PNLSN******EHS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131360
BIST
13:184.892
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 52,65
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.912
En Düşük
4.831
13:1819,2298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0467
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2335
En Düşük
19,1668
13:1821,0324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1001
|Açılış
|: 21,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,0525
En Düşük
20,8927
13:181.225,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.225,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,94
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler13:16
|MARKA
|14,74
|19.132.345
|% 10,00
|
|METRO
|1,87
|153.206.312
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|35.415.029
|% 10,00
|
|ATSYH
|102,80
|5.647.832
|% 9,95
|
|ESEN
|58,75
|42.633.129
|% 9,92
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.729.995
|% -9,98
|
|GMTAS
|8,80
|26.015.461
|% -6,18
|
|ULAS
|11,91
|3.551.606
|% -5,78
|
|AKFYE
|14,60
|788.936.194
|% -5,75
|
|GOKNR
|17,66
|227.067.091
|% -5,66
|
|TUPRS
|82,55
|1.684.521.834
|% 2,38
|
|THYAO
|123,40
|1.648.605.636
|% 2,15
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.729.995
|% -9,98
|
|ASTOR
|48,38
|1.339.577.863
|% -1,79
|
|EREGL
|35,44
|1.018.115.919
|% 0,40
|
|METRO
|1,87
|153.206.312
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,62
|182.564.948
|% 1,95
|
|EKGYO
|6,35
|413.899.642
|% 1,93
|
|AKFYE
|14,60
|788.936.194
|% -5,75
|
|ISCTR
|12,27
|539.638.438
|% 0,66
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2272
|19,2301
|% 0,25
|
|Euro
|21,0261
|21,0354
|% 0,49
|
|Sterlin
|23,9677
|24,0879
|% 0,86
|
|Frank
|20,9985
|21,1250
|% 0,25
|
|Riyal
|5,1126
|5,1382
|% 0,21
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|0,31
|
|Cumhuriyet
|8.324
|8.450
|70,00
|
|Tam
|8.336
|8.419
|18,00
|
|Yarım
|4.086
|4.119
|8,00
|
|Çeyrek
|2.043
|2.060
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,89
|0,08
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,57
|