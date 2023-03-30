***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2023 16:08
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
30.03.2023 tarihinde yapılan genel kurulda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş' nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129777
BIST
16:314.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 10,94
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.909
16:3119,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0515
|Açılış
|: 19,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
16:3121,0021
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2436
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
16:311.212,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.212,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:29
|EKSUN
|78,65
|9.263.082
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.269.845
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|SDTTR
|134,30
|607.899.424
|% 9,99
|
|RODRG
|61,10
|3.377.547
|% 9,99
|
|PAMEL
|231,40
|96.394.393
|% -9,15
|
|AKFYE
|19,59
|4.857.133.697
|% -3,69
|
|LIDFA
|5,82
|89.844.895
|% -3,48
|
|AVHOL
|22,02
|142.904.446
|% -3,34
|
|EGEPO
|15,44
|10.241.615
|% -3,20
|
|AKFYE
|19,59
|4.857.133.697
|% -3,69
|
|ASTOR
|54,05
|2.474.322.798
|% 0,37
|
|GOKNR
|22,04
|1.321.248.765
|% 9,98
|
|ALFAS
|318,60
|753.936.101
|% 1,53
|
|OYAKC
|35,50
|696.527.277
|% -0,22
|
|AKFYE
|19,59
|4.857.133.697
|% -3,69
|
|GOKNR
|22,04
|1.321.248.765
|% 9,98
|
|ASTOR
|54,05
|2.474.322.798
|% 0,37
|
|EUREN
|11,39
|315.440.293
|% 1,70
|
|SEGYO
|2,23
|57.105.398
|% 3,72
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1672
|19,1710
|% 0,27
|
|Euro
|20,9776
|20,9994
|% 1,16
|
|Sterlin
|23,6549
|23,7736
|% 0,67
|
|Frank
|20,9114
|21,0373
|% 0,77
|
|Riyal
|5,0903
|5,1158
|% 0,20
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|3,28
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.214
|5,07
|
|Cumhuriyet
|8.164
|8.288
|7,00
|
|Tam
|8.180
|8.268
|-8,00
|
|Yarım
|4.010
|4.046
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.023
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,59
|0,22
|
|B. Petrol
|78,24
|78,24
|0,65
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
-
16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem
-
16:39TDGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 527, 789 adet işlem
-
16:38HEDEF
Yüzde 7.66 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 251 adet işlem
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SDTTR, BVSAN, ELITE, PCILT, FLAP, NETAS, KRGYO, GOKNR, BEYAZ