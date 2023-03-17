***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTSKB Gayrimenkul DeğerlemeDeğerleme Raporunun İçeriğiŞirket Aktifinde Yer Alan Gayrimenkullerin DeğerlemesiRapor Tarihi06.02.2023AçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 31.12.2022 itibariyle değerlemesi yapılan ve 06.02.2023 tarihinde tarafımıza teslim edilen değerleme raporlarından İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit'deki ofis ve Ankara Çankaya Karakusunlar'daki 4 adet ofise ilişkin raporlar Ek'te yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanmış olan 31.12.2022 finansal tablolarımıza yansıtılmış olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yer almıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125868BIST