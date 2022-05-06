***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
06.05.2022 20:04
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2022
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı ilk üç aylık hesap dönemine ilişkin güncellenen ara dönem faaliyet raporu ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027405
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0861
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9571
En Düşük
14,8503
18:0515,7986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0865
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05904,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,14
|Açılış
|: 904,84
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9455
|14,9471
|% 0,58
|
|Euro
|15,7778
|15,7986
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,3686
|18,4607
|% 0,36
|
|Frank
|15,0525
|15,1431
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9703
|3,9902
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,50
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,14
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,64
|