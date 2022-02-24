***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
24.02.2022 18:29
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 605.449.972 316.042.155
Satışların Maliyeti
19 -490.326.406 -276.396.832
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.123.566 39.645.323
BRÜT KAR (ZARAR)
115.123.566 39.645.323
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.763.274 -4.586.869
Pazarlama Giderleri
20 -9.157.037 -6.253.266
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.414.074 -1.093.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 113.018.145 44.509.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -130.746.212 -44.802.175
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
80.061.114 27.418.863
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 8.859.686 88.054
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -2.939.191 -13.430
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.981.609 27.493.487
Finansman Gelirleri
23 40.894.228 5.422.876
Finansman Giderleri
23 -40.547.637 -14.900.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.328.200 18.015.384
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.699.863 -3.789.948
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -22.139.466 -3.690.622
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.439.603 -99.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.628.337 14.225.436
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.628.337 14.225.436
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.628.337 14.225.436
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 1,58840000 0,44570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.852.941 16.461.647
Dönem Karı (Zararı)
65.628.337 14.225.436
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
65.628.337 14.225.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.850.160 9.988.570
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 3.905.113 3.061.363
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.885.640 -1.040.047
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 609.539 179.571
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.276.101 -1.219.618
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.654.278 690.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 896.961 487.762
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -194.991 1.580
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 952.308 200.706
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.362.571 7.133.159
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 7.362.571 7.133.159
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -4.811.268 99.326
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21 -146.174 44.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.652.004 -7.318.074
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.304.363 -58.318.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,5 -78.304.363 -58.318.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.526.789 -5.222.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,8 8.526.789 -5.222.869
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -55.941.774 -17.544.605
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -13.536.118 -3.545.144
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
135.041.932 22.408.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,5 135.041.932 22.408.835
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 -54.812
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 -54.812
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.241.198 2.384.026
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 8.241.198 2.384.026
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.624.340 52.575.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.24 17.690.278 55.174.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -2.065.938 -2.598.933
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.130.501 16.895.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -277.560 -434.285
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.065.248 -22.321.696
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.138.272 -22.023.928
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.886.304 -21.983.188
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -251.968 -40.740
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 1.819.157 116.897
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -3.746.133 -414.665
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.443.354 20.146.005
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-16.766.656 20.765.484
Kredilerden Nakit Girişleri
7 -16.766.656 20.765.484
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
23 -7.362.571 -7.133.159
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.685.873 6.513.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.344.339 14.285.956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.344.339 14.285.956
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.207.845 17.921.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.552.184 32.207.845
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 103.552.184 32.207.845
Finansal Yatırımlar
4.160.798 414.665
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 4.160.798 414.665
Ticari Alacaklar
198.008.367 121.846.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 16.555.395 9.343.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 181.452.972 112.502.742
Diğer Alacaklar
3.650.924 12.314.838
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 465.805 10.097.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.185.119 2.217.760
Stoklar
9 106.803.656 52.137.983
Peşin Ödenmiş Giderler
17.502.060 5.644.003
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.502.060 5.644.003
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 22.512.369 3.672.144
Diğer Dönen Varlıklar
5.106.673 3.040.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 5.106.673 3.040.735
ARA TOPLAM
461.297.031 231.278.613
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
461.297.031 231.278.613
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
12.616.250 12.616.250
Diğer Finansal Yatırımlar
6 12.616.250 12.616.250
Diğer Alacaklar
406.329 269.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 406.329 269.204
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.512.846 1.888.542
Maddi Duran Varlıklar
76.097.481 50.117.263
Arazi ve Arsalar
11 657.594 810.234
Binalar
11 53.413.405 27.188.508
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 11.790.948 12.744.045
Taşıtlar
11 2.231.885 2.955.511
Mobilya ve Demirbaşlar
11 1.458.916 885.089
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 6.544.733 5.533.876
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
255.818 101.356
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 255.818 101.356
Peşin Ödenmiş Giderler
1.678.061 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.678.061 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 4.518.068 1.784.454
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.084.853 66.777.069
TOPLAM VARLIKLAR
559.381.884 298.055.682
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.447.022 29.725.905
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.447.022 29.725.905
Banka Kredileri
7 18.447.022 29.725.905
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.367.895 23.823.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.367.895 23.823.258
Banka Kredileri
7 19.367.895 23.823.258
Ticari Borçlar
221.311.347 86.996.138
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 1.062.912
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 221.311.347 85.933.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.186.791 887.871
Diğer Borçlar
286.145 2.048.949
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 201.820 1.984.660
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 84.325 64.289
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 86.686.032 68.977.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 86.686.032 68.977.276
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 22.512.369 3.690.622
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.135.833 1.110.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 550.670 330.288
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 585.163 780.154
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.575.679 2.870.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 12.575.679 2.870.597
ARA TOPLAM
383.509.113 220.131.058
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
383.509.113 220.131.058
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.356.241 18.388.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.356.241 18.388.651
Banka Kredileri
7 17.356.241 18.388.651
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.918.366 1.172.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.918.366 1.172.943
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 5.306.888 554.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.581.495 20.116.205
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
408.090.608 240.247.263
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.291.276 57.808.419
Ödenmiş Sermaye
18 57.500.000 40.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.592.094 3.423.447
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.592.094 3.423.447
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 28.205.166 4.603.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.613.072 -1.180.067
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.320.177 654.184
Yasal Yedekler
18 1.320.177 654.184
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 250.668 -994.648
Net Dönem Karı veya Zararı
65.628.337 14.225.436
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.291.276 57.808.419
TOPLAM KAYNAKLAR
559.381.884 298.055.682
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.125.000 -884.955 4.603.514 541.089 -740.654 2.720.421 37.364.415 37.364.415
Transferler
113.095 2.607.326 -2.720.421 0 0
Dönem Karı (Zararı)
14.225.436 14.255.436 14.255.436
Sermaye Arttırımı
9.375.000 -2.900.000 6.475.000 6.475.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-295.112 38.680 -256.432 -256.432
Dönem Sonu Bakiyeler
40.500.000 -1.180.067 4.603.514 654.184 -994.648 14.225.436 57.808.419 57.808.419
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.500.000 -1.180.067 4.603.514 654.184 -994.648 14.225.436 57.808.419 57.808.419
Transferler
665.993 13.559.443 -14.225.436 0 0
Dönem Karı (Zararı)
65.628.337 65.628.337 65.628.337
Sermaye Arttırımı
17.000.000 -12.500.000 4.500.000 4.500.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-433.005 23.601.652 185.873 23.354.520 23.354.520
Dönem Sonu Bakiyeler
57.500.000 -1.613.072 28.205.166 1.320.177 250.668 65.628.337 151.291.276 151.291.276
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.628.337 14.225.436
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.718.069 -241.895
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.371.665 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-433.005 -295.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
86.601 53.217
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
86.601 53.217
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
185.873 38.680
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
185.873 38.680
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
185.873 38.680
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.532.196 -203.215
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.096.141 14.022.221
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.096.141 14.022.221
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004175
BIST