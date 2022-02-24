***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 605.449.972 316.042.155Satışların Maliyeti19 -490.326.406 -276.396.832TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)115.123.566 39.645.323BRÜT KAR (ZARAR)115.123.566 39.645.323Genel Yönetim Giderleri20 -6.763.274 -4.586.869Pazarlama Giderleri20 -9.157.037 -6.253.266Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -1.414.074 -1.093.161Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 113.018.145 44.509.011Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -130.746.212 -44.802.175ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)80.061.114 27.418.863Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 8.859.686 88.054Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -2.939.191 -13.430FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)85.981.609 27.493.487Finansman Gelirleri23 40.894.228 5.422.876Finansman Giderleri23 -40.547.637 -14.900.979SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)86.328.200 18.015.384Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.699.863 -3.789.948Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -22.139.466 -3.690.622Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.439.603 -99.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.628.337 14.225.436DÖNEM KARI (ZARARI)65.628.337 14.225.436Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları65.628.337 14.225.436Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 1,58840000 0,44570000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI94.852.941 16.461.647Dönem Karı (Zararı)65.628.337 14.225.436Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)65.628.337 14.225.436Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.850.160 9.988.570Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 3.905.113 3.061.363Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.885.640 -1.040.047Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 609.539 179.571Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.276.101 -1.219.618Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.654.278 690.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 896.961 487.762Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -194.991 1.580Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 952.308 200.706Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.362.571 7.133.159Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 7.362.571 7.133.159Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -4.811.268 99.326Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler21 -146.174 44.721İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.652.004 -7.318.074Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-78.304.363 -58.318.572İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3,5 -78.304.363 -58.318.572Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.526.789 -5.222.869İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3,8 8.526.789 -5.222.869Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -55.941.774 -17.544.605Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -13.536.118 -3.545.144Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler135.041.932 22.408.835İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3,5 135.041.932 22.408.835Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 -54.812Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 -54.812Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.241.198 2.384.026İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 8.241.198 2.384.026İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.624.340 52.575.067Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10.24 17.690.278 55.174.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 -2.065.938 -2.598.933Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları95.130.501 16.895.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -277.560 -434.285YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.065.248 -22.321.696Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.138.272 -22.023.928Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.886.304 -21.983.188Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -251.968 -40.740Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 1.819.157 116.897Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 -3.746.133 -414.665FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.443.354 20.146.005Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-16.766.656 20.765.484Kredilerden Nakit Girişleri7 -16.766.656 20.765.484Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz23 -7.362.571 -7.133.159Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.685.873 6.513.680YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.344.339 14.285.956NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.344.339 14.285.956DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.207.845 17.921.889DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.552.184 32.207.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 103.552.184 32.207.845Finansal Yatırımlar4.160.798 414.665Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar6 4.160.798 414.665Ticari Alacaklar198.008.367 121.846.400İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 16.555.395 9.343.658İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 181.452.972 112.502.742Diğer Alacaklar3.650.924 12.314.838İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 465.805 10.097.078İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.185.119 2.217.760Stoklar9 106.803.656 52.137.983Peşin Ödenmiş Giderler17.502.060 5.644.003İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 17.502.060 5.644.003Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 22.512.369 3.672.144Diğer Dönen Varlıklar5.106.673 3.040.735İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 5.106.673 3.040.735ARA TOPLAM461.297.031 231.278.613TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR461.297.031 231.278.613DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar12.616.250 12.616.250Diğer Finansal Yatırımlar6 12.616.250 12.616.250Diğer Alacaklar406.329 269.204İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 406.329 269.204Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.512.846 1.888.542Maddi Duran Varlıklar76.097.481 50.117.263Arazi ve Arsalar11 657.594 810.234Binalar11 53.413.405 27.188.508Tesis, Makine ve Cihazlar11 11.790.948 12.744.045Taşıtlar11 2.231.885 2.955.511Mobilya ve Demirbaşlar11 1.458.916 885.089Yapılmakta Olan Yatırımlar11 6.544.733 5.533.876Maddi Olmayan Duran Varlıklar255.818 101.356Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 255.818 101.356Peşin Ödenmiş Giderler1.678.061 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.678.061 0Ertelenmiş Vergi Varlığı24 4.518.068 1.784.454TOPLAM DURAN VARLIKLAR98.084.853 66.777.069TOPLAM VARLIKLAR559.381.884 298.055.682KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18.447.022 29.725.905İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18.447.022 29.725.905Banka Kredileri7 18.447.022 29.725.905Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.367.895 23.823.258İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.367.895 23.823.258Banka Kredileri7 19.367.895 23.823.258Ticari Borçlar221.311.347 86.996.138İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 0 1.062.912İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 221.311.347 85.933.226Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.186.791 887.871Diğer Borçlar286.145 2.048.949İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 201.820 1.984.660İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 84.325 64.289Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 86.686.032 68.977.276İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 86.686.032 68.977.276Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 22.512.369 3.690.622Kısa Vadeli Karşılıklar1.135.833 1.110.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 550.670 330.288Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 585.163 780.154Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.575.679 2.870.597İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 12.575.679 2.870.597ARA TOPLAM383.509.113 220.131.058TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER383.509.113 220.131.058UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.356.241 18.388.651İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.356.241 18.388.651Banka Kredileri7 17.356.241 18.388.651Uzun Vadeli Karşılıklar1.918.366 1.172.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.918.366 1.172.943Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 5.306.888 554.611TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.581.495 20.116.205TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER408.090.608 240.247.263ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar151.291.276 57.808.419Ödenmiş Sermaye18 57.500.000 40.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.592.094 3.423.447Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.592.094 3.423.447Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 28.205.166 4.603.514Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.613.072 -1.180.067Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.320.177 654.184Yasal Yedekler18 1.320.177 654.184Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 250.668 -994.648Net Dönem Karı veya Zararı65.628.337 14.225.436TOPLAM ÖZKAYNAKLAR151.291.276 57.808.419TOPLAM KAYNAKLAR559.381.884 298.055.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.125.000 -884.955 4.603.514 541.089 -740.654 2.720.421 37.364.415 37.364.415Transferler113.095 2.607.326 -2.720.421 0 0Dönem Karı (Zararı)14.225.436 14.255.436 14.255.436Sermaye Arttırımı9.375.000 -2.900.000 6.475.000 6.475.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-295.112 38.680 -256.432 -256.432Dönem Sonu Bakiyeler40.500.000 -1.180.067 4.603.514 654.184 -994.648 14.225.436 57.808.419 57.808.419Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.500.000 -1.180.067 4.603.514 654.184 -994.648 14.225.436 57.808.419 57.808.419Transferler665.993 13.559.443 -14.225.436 0 0Dönem Karı (Zararı)65.628.337 65.628.337 65.628.337Sermaye Arttırımı17.000.000 -12.500.000 4.500.000 4.500.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-433.005 23.601.652 185.873 23.354.520 23.354.520Dönem Sonu Bakiyeler57.500.000 -1.613.072 28.205.166 1.320.177 250.668 65.628.337 151.291.276 151.291.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)65.628.337 14.225.436DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.718.069 -241.895Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-3.371.665 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-433.005 -295.112Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler86.601 53.217Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi86.601 53.217Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar185.873 38.680Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler185.873 38.680Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi185.873 38.680DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.532.196 -203.215TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.096.141 14.022.221Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları62.096.141 14.022.221http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004175BIST