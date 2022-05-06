***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 178.734.765 103.030.149Satışların Maliyeti19 -145.523.604 -87.112.566TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.211.161 15.917.583BRÜT KAR (ZARAR)33.211.161 15.917.583Genel Yönetim Giderleri20 -3.168.499 -1.551.055Pazarlama Giderleri20 -2.885.785 -2.231.830Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -481.534 -8.203Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 41.120.257 14.747.900Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -43.141.163 -21.284.250ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.654.437 5.590.145Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 2.228.458 546.649Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -861.395 -946.456FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.021.500 5.190.338Finansman Gelirleri23 17.267.886 4.384.580Finansman Giderleri23 -9.888.328 -10.119.199SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.401.058 -544.281Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.632.426 447.506Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -6.155.910 -275.956Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 2.523.484 723.462SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.768.632 -96.775DÖNEM KARI (ZARARI)29.768.632 -96.775Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları29.768.632 -96.775Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 25 0,45280000 -0,00240000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.610.019 4.276.933Dönem Karı (Zararı)29.768.632 -96.775Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29.768.632 -96.775Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler758.084 3.122.748Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 1.118.869 1.012.804Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler53.409 690.587Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 395.981 674.678Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -342.572 15.909Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler984.271 347.991Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 984.271 561.045Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0 -213.054Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.125.019 1.794.828Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 1.125.019 1.794.828Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -2.523.484 -723.462İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-45.015.700 1.250.960Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3,5 17.178.087 21.354.234İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3,5 17.178.087 21.354.234Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3,8 2.425.694 2.021.562Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -74.957.418 -26.415.736Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -3.567.451 -30.210.681Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3,5 36.489.408 62.460.933Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler10 -3.589.786 -21.258.393Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,17 -11.769.732 -2.393.449İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.224.502 -4.307.510Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -13.319.862 -4.302.354Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 6.095.360 -5.156Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.488.984 4.276.933Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -121.035YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-71.958.360 290.114Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri864.938Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 864.938Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.343.497 -160.159Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -9.326.381Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -17.116 -160.159Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 -62.614.863 -414.665FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI150.523.809 1.240.035Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri169.141.522 60.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 169.141.522 60.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.880.650Kredilerden Nakit Girişleri7 6.880.650Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.492.694 -3.905.787Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -17.492.694 -3.905.787Ödenen Faiz23 -1.125.019 -1.794.828YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.955.430 5.807.082NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.955.430 5.807.082DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.552.184 32.622.510DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ167.507.614 38.429.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 167.507.614 103.552.184Finansal Yatırımlar6 66.775.661 4.160.798Ticari Alacaklar180.434.299 198.008.367İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 10.275.519 16.555.395İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 170.158.780 181.452.972Diğer Alacaklar1.179.296 3.650.924İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 465.847 465.805İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 713.449 3.185.119Stoklar9 182.103.646 106.803.656Peşin Ödenmiş Giderler10 22.647.670 17.502.060Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 22.200.015 22.512.369Diğer Dönen Varlıklar17 18.426.535 5.106.673ARA TOPLAM661.274.736 461.297.031TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR661.274.736 461.297.031DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 12.616.250 12.616.250Diğer Alacaklar452.263 406.329İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 452.263 406.329Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.510.692 2.512.846Maddi Duran Varlıklar11 84.339.188 76.097.481Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 240.893 255.818Peşin Ödenmiş Giderler10 99.902 1.678.061Ertelenmiş Vergi Varlığı24 3.332.488 4.518.068TOPLAM DURAN VARLIKLAR103.591.676 98.084.853TOPLAM VARLIKLAR764.866.412 559.381.884KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 6.910.097 18.447.022Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 14.249.911 19.367.895Ticari Borçlar5 257.800.755 221.311.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.629.755 1.186.791Diğer Borçlar117.728 286.145İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 201.820İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 117.728 84.325Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 83.096.246 86.686.032Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 28.295.375 22.512.369Kısa Vadeli Karşılıklar1.251.674 1.135.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 666.511 550.670Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 585.163 585.163Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 531.400 12.575.679ARA TOPLAM393.882.941