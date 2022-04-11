***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 11.04.2022Genel Kurul Tarihi 16.05.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe POLATLIAdres Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No:20-22Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,7 - 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Şirketimizin Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanması,10 - 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması11 - Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,12 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,13 - 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,14 - 2021 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,15 - Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 PANELSAN-2021 Yılı GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 PANELSAN-2021 Yılı GK Toplantısına Davet.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 11 Nisan 2022 tarihli toplantısında, 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 11:00'de "Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No:20-22 Polatlı ANKARA" adresindeki fabrika binası konferans salonunda yapılmasına karar vermiştir.Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet metni ekte verilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019305BIST