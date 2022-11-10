***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
10.11.2022 16:01
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022, 17.05.2022, 17.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29.Maddesi uyarınca, Şirketimiz paylarının halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 30.09.2022 tarihi itibarıyla gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin değerlendirmeleri içeren rapor ekte verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079210
BIST
15:564.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 68,07
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:5618,6030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:5618,5029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1231
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:561.020,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.020,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:54
|KONKA
|46,64
|323.665.898
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|MANAS
|39,84
|89.941.375
|% 9,99
|
|POLTK
|1.033,70
|22.350.452
|% 9,99
|
|ARASE
|176,40
|213.759.788
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,70
|14.225.655
|% -9,96
|
|GOLTS
|119,60
|187.122.369
|% -9,67
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|VKING
|9,76
|925.296
|% -8,10
|
|THYAO
|111,60
|5.617.229.561
|% 0,36
|
|EKGYO
|5,34
|3.113.350.437
|% 5,53
|
|TCELL
|32,64
|2.995.567.733
|% 1,56
|
|ASELS
|37,48
|2.646.626.921
|% -0,69
|
|EREGL
|34,72
|2.530.039.196
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,34
|3.113.350.437
|% 5,53
|
|ODAS
|9,93
|2.486.947.972
|% 1,43
|
|YKBNK
|9,55
|1.573.415.317
|% 3,02
|
|PETKM
|14,34
|2.321.953.699
|% 1,41
|
|TTKOM
|14,81
|2.261.725.414
|% 6,70
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5917
|18,5969
|% 0,05
|
|Euro
|18,4848
|18,5129
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,1160
|21,2219
|% 0,47
|
|Frank
|18,7335
|18,8464
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% 0,07
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|5,47
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.814
|6.865
|5,00
|
|Yarım
|3.320
|3.356
|2,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,63
|0,07
|
|B. Petrol
|92,24
|92,24
|-0,41
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, EKGYO, HEKTS
-
16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 39 artarak (% 1.20 ) 3, 897
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MANAS, KONKA, POLTK, INVEO, YEOTK, DOAS, BAKAB, KERVN, MIATK, GLRYH
-
16:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, ARASE
-
16:08
KCAER, GWIND, BRKSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında