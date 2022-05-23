***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 11 Nisan 2022 tarihli toplantısında karara bağlanan Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası", 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, toplantıya katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031669BIST