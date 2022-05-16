***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Kâr Dağıtım Önerisinin Genel Kurul Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 09.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNLS00025 Peşin 0,2085396 20,85396 10 0,1876856 18,76856B Grubu, PNLSN, TREPNLS00017 Peşin 0,2085396 20,85396 10 0,1876856 18,76856Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 23.05.2022 23.05.2022 25.05.2022 24.05.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNLS00025 0 0B Grubu, PNLSN, TREPNLS00017 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 16.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulunun 09.04.2022 tarihli toplantısında karara bağlanan kâr dağıtımı oybirliği ile onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 PANELSAN-KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 75.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.658.674,6Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 86.328.200 88.909.425,334. Vergiler ( - ) 20.699.863 22.139.464,95. Net Dönem Kârı 65.628.337 66.769.960,436. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 3.338.498,02 3.338.498,028. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.289.838,98 63.431.462,41Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 62.289.838,98 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 272.046,43 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.561.885,41 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 12.512.377 0* Nakit 12.512.377,08 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 3.128.094,27 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.189.047,14 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 45.460.320,49 46.601.943,9220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.876.856,56 0 3 0,1876857 18,76857B Grubu 12.199.567,65 0 19,5 0,1876857 18,76857TOPLAM 14.076.424,22 0 22,5 0,1876857 18,76857Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.(**) Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârına oranıdır.(**) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %10 alınarak brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030529BIST