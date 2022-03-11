***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 18:27
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arzdan elde ettiği fonun bir kısmının Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılması amacıyla Sandviç Panel Hattı ile ilave çeşitli ek makine yatırımı alımı ve fabrika inşaatında kullanılması çerçevesinde, sahibi olduğumuz Ankara ili Polatlı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 140130 ada 2 parsel nolu arazi üzerinde yapılacak yeni fabrika inşaatı ile ilgili süreç başlamış olup, bu çerçevede söz konusu inşaatı yapacak olan firma ile prefabrik yapı imalatı sözleşmesi imzalanmıştır. Yatırımcılarımızın ve kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009656
BIST
18:052.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
18:0514,7229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1316
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
18:0516,1668
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1775
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
18:05935,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -17,03
|Açılış
|: 935,00
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEPET
|2,31
|20.281.852
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|27.276.766
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.638.769
|% 9,93
|
|EUYO
|3,37
|8.901.742
|% 8,36
|
|ALCTL
|25,80
|54.939.658
|% 7,59
|
|KRSTL
|6,25
|19.764.232
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,56
|50.638.623
|% -5,75
|
|SKTAS
|2,95
|17.205.773
|% -5,45
|
|AKFGY
|2,52
|118.858.335
|% -4,91
|
|IHAAS
|11,32
|6.323.570
|% -4,39
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|SISE
|13,53
|2.295.669.950
|% 2,81
|
|GARAN
|11,77
|2.051.295.718
|% 0,43
|
|EREGL
|33,98
|1.924.440.839
|% -1,85
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|ODAS
|1,52
|370.927.221
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,19
|771.729.907
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,69
|710.943.110
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7098
|14,7229
|% -0,89
|
|Euro
|16,1157
|16,1668
|% -1,09
|
|Sterlin
|19,2171
|19,3135
|% -0,66
|
|Frank
|15,7315
|15,8263
|% -0,89
|
|Riyal
|3,9141
|3,9337
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-18,27
|
|Altın Gr.
|938
|938
|-13,76
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,84
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,24
|-0,14
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866