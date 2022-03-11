***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arzdan elde ettiği fonun bir kısmının Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılması amacıyla Sandviç Panel Hattı ile ilave çeşitli ek makine yatırımı alımı ve fabrika inşaatında kullanılması çerçevesinde, sahibi olduğumuz Ankara ili Polatlı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 140130 ada 2 parsel nolu arazi üzerinde yapılacak yeni fabrika inşaatı ile ilgili süreç başlamış olup, bu çerçevede söz konusu inşaatı yapacak olan firma ile prefabrik yapı imalatı sözleşmesi imzalanmıştır. Yatırımcılarımızın ve kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009656BIST