***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi ile 27.02.2015 tarih ve 5/225 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Recep Kaan MAŞLAK ile Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çoşkun KARADENİZ'e bağlı olarak görev yapmak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Dr. Selma KURTAY görevlendirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011804BIST