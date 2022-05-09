***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 09:21
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Şirketimiz, Kazakistan Almaty Sanayi Bölgesinde alt yapısı hazır 36 dönüm arazi üzerine taş yünü ve poliüretan dolgulu sandviç panel üretimi amacıyla kurulan Almatı Sandviç Panel LLP (ASP)'ye, sermaye taahhüdü henüz ödenmemiş olmakla birlikte, %50 sermaye payı ile ortaktır. ASP'nin kuracağı fabrikaya ilişkin fizibilite çalışmaları halen devam etmekte olup, bu aşamada ASP'ye Kazakistan Varlık Fonunun (Samruk Kazyna Invest) ortak olması gündeme gelmiştir. Ancak, Kazakistan Varlık Fonunun tabi olduğu düzenlemeler nedeniyle ASP'nin mevcut ortakları olarak sahip olduğumuz payların ayrı bir şirket çatısı altında toplanması gereği doğmuştur. Bu itibarla, Kazakistan'da diğer ortağımız ile %50/%50 ortaklıkla yeni şirket kuruluş işlemlerine başlanmış olup yeni şirket ünvanı Panelsan KZ LLP olacaktır. Panelsan KZ LLP kuruluş işlemlerini takiben ASP'deki sermaye payımızın bu şirkete devredilmesi planlanmaktadır.
Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027626
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,46
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
18:0515,2364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1514
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
18:0516,0765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1354
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
18:05904,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,01
|Açılış
|: 904,28
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|1,67
|51.464.445
|% 6,37
|
|ARSAN
|4,80
|28.484.541
|% 5,49
|
|ALCTL
|29,02
|42.508.202
|% 5,14
|
|ANHYT
|13,06
|12.359.388
|% 3,49
|
|ALARK
|28,98
|498.380.600
|% 2,91
|
|ATEKS
|44,00
|21.705.548
|% -5,21
|
|ALKIM
|23,80
|70.709.746
|% -3,72
|
|ASUZU
|90,30
|16.265.830
|% -1,90
|
|ATSYH
|25,56
|1.302.800
|% -1,69
|
|ARENA
|14,18
|6.937.937
|% -1,60
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 1,85
|
|AKBNK
|8,66
|1.441.987.837
|% 0,00
|
|ALARK
|28,98
|498.380.600
|% 2,91
|
|ARCLK
|70,25
|235.346.322
|% 1,22
|
|AKSA
|49,10
|132.417.452
|% 1,61
|
|AKBNK
|8,66
|1.441.987.837
|% 0,00
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 1,85
|
|AKENR
|1,67
|51.464.445
|% 6,37
|
|ALARK
|28,98
|498.380.600
|% 2,91
|
|AGYO
|2,79
|22.436.480
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2359
|15,2497
|% 1,09
|
|Euro
|16,0700
|16,0849
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,7169
|18,8107
|% 0,93
|
|Frank
|15,2544
|15,3463
|% 0,90
|
|Riyal
|4,0498
|4,0701
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-8,54
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,43
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,61
|0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
-
17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD