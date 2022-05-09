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***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.05.2022 09:21
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Bilindiği üzere, Şirketimiz, Kazakistan Almaty Sanayi Bölgesinde alt yapısı hazır 36 dönüm arazi üzerine taş yünü ve poliüretan dolgulu sandviç panel üretimi amacıyla kurulan Almatı Sandviç Panel LLP (ASP)'ye, sermaye taahhüdü henüz ödenmemiş olmakla birlikte, %50 sermaye payı ile ortaktır. ASP'nin kuracağı fabrikaya ilişkin fizibilite çalışmaları halen devam etmekte olup, bu aşamada ASP'ye Kazakistan Varlık Fonunun (Samruk Kazyna Invest) ortak olması gündeme gelmiştir. Ancak, Kazakistan Varlık Fonunun tabi olduğu düzenlemeler nedeniyle ASP'nin mevcut ortakları olarak sahip olduğumuz payların ayrı bir şirket çatısı altında toplanması gereği doğmuştur. Bu itibarla, Kazakistan'da diğer ortağımız ile %50/%50 ortaklıkla yeni şirket kuruluş işlemlerine başlanmış olup yeni şirket ünvanı Panelsan KZ LLP olacaktır. Panelsan KZ LLP kuruluş işlemlerini takiben ASP'deki sermaye payımızın bu şirkete devredilmesi planlanmaktadır. 
Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027626


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Tam 6.129 6.285 32,86  
Yarım 2.962 3.040 15,90  
Çeyrek 1.486 1.520 7,95  
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Gümüş Gr. 10,60 10,61 0,03  
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