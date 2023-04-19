***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde sandviç panel üretimi konusunda gerçekleştireceği tevsi yatırım projesi kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapmış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunun onaylandığı öğrenilmiştir. Şirketimiz adına düzenlenen 552173 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi, Sigorta Primi İşveren Hissesi, %55 Vergi İndirimi,%20 Yatırım Katkı Oranı, KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti desteklerini içermekte olup, toplam yatırım tutarı 149.000.000-TL dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140121BIST