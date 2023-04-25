***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde muhasebe müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Engin ERDEM 19/04/2023 tarihinde görevinden ayrılmıştır.Sn. Erdem'e bugüne kadar şirketimize sağlamış olduğu önemli katkı ve özverili çalışmaları için teşekkür eder hayatının bundan sonraki döneminde başarı ve mutluluklar dileriz.İlgili pozisyona yönelik yapılacak atama daha sonra duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140716BIST