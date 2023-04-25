***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2023 15:12
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde muhasebe müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Engin ERDEM 19/04/2023 tarihinde görevinden ayrılmıştır.
Sn. Erdem'e bugüne kadar şirketimize sağlamış olduğu önemli katkı ve özverili çalışmaları için teşekkür eder hayatının bundan sonraki döneminde başarı ve mutluluklar dileriz.
İlgili pozisyona yönelik yapılacak atama daha sonra duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140716
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0234
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0699
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2958
18:051.243,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.243,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|MAKIM
|23,50
|63.545.821
|% 6,14
|
|OBASE
|17,07
|28.893.688
|% 4,02
|
|IZINV
|24,18
|13.789.979
|% 2,28
|
|BMSTL
|50,00
|128.250.445
|% 2,08
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|ONCSM
|81,80
|56.945.670
|% -7,93
|
|BVSAN
|53,80
|127.447.217
|% -7,40
|
|DAPGM
|40,00
|9.230.315
|% -4,90
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|CVKMD
|168,70
|2.267.223.540
|% 0,84
|
|ASTOR
|48,92
|981.608.446
|% -4,45
|
|AKFYE
|12,76
|456.621.958
|% -4,06
|
|ALFAS
|311,40
|455.168.123
|% -4,48
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|AKFYE
|12,76
|456.621.958
|% -4,06
|
|ASTOR
|48,92
|981.608.446
|% -4,45
|
|CVKMD
|168,70
|2.267.223.540
|% 0,84
|
|KLSYN
|3,07
|38.799.290
|% -4,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4206
|19,4268
|% 0,12
|
|Euro
|21,3056
|21,3275
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,0132
|24,1336
|% -0,58
|
|Frank
|21,6912
|21,8218
|% -0,38
|
|Riyal
|5,1627
|5,1886
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-0,41
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.049
|9.249
|57,00
|
|Yarım
|4.419
|4.515
|21,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.271
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,44
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,54
|80,54
|-2,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN