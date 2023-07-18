***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDevralan sıfatıyla ilişkili tarafımız Maşlak Holding A.Ş. ve Devreden sıfatıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Serhat MAŞLAK ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kaan MAŞLAK'ın 18.07.2023 tarihinde bir "Hisse Devir Sözleşmesi" akdetmiş oldukları Şirketimiz'e bildirilmiştir.Anılan sözleşmeler kapsamında Serhat MAŞLAK, Şirketimizin 75.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu 4.650.000 adet 4.650.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay ile 18.470.000 adet 18.470.000 TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu payın R. Kaan MAŞLAK Şirketimizin 75.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu 4.650.000 adet 4.650.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay ile 18.470.000 adet 18.470.000 TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu payın 45,452 – 46,152 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 45,75 TL) üzerinden ilişkili tarafımız Maşlak Holding A.Ş.'ye devri 18.07.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Maşlak Hoding A.Ş. sermayesinde Serhat MAŞLAK ve Recep Kaan MAŞLAK her biri ayrı ayrı %50 pay sahibidir.Devir işlemi ve pay defterine kayıt işlemi Yönetim Kurulumuz'un 18.07.2023 tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği m.14/f.1, ç bendi hükmü uyarınca, pay devir işlemi sonucunda Şirketimizin yönetim kontrolünde değişiklik olmadığından Pay Alım Teklifi Yükümlülüğü doğmamıştır.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173234BIST