***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.05.2022 18:24
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 287.500.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 57.500.000,-TL'den 75.000.000,-TL'ye tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılması ve artırılan 17.500.000,-TL tutarındaki payların mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 9-11 Şubat 2022 tarihlerinde halka arz edilmesi sonucunda elde edilen halka arz gelirinin kullanımına ilişkin 16 Şubat 2022-31 Mart 2022 dönemine ilişkin raporumuz ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030967
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,9379
En Düşük
15,7603
18:0516,7555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
18:05924,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,68
|Açılış
|: 924,63
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
931,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANKO
|13,33
|41.956.652
|% 8,11
|
|CCOLA
|125,90
|70.297.080
|% 1,91
|
|BIMAS
|84,15
|834.213.986
|% 0,00
|
|DESA
|11,96
|6.941.220
|% 0,00
|
|DOAS
|64,00
|41.686.253
|% 0,00
|
|BIMAS
|84,15
|834.213.986
|% 0,00
|
|DESA
|11,96
|6.941.220
|% 0,00
|
|DOAS
|64,00
|41.686.253
|% 0,00
|
|FENER
|38,00
|163.881.738
|% 0,00
|
|ETYAT
|3,01
|988.335
|% 0,00
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8983
|15,9108
|% 0,05
|
|Euro
|16,7422
|16,7555
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,7199
|19,8188
|% -0,48
|
|Frank
|15,8819
|15,9776
|% -0,39
|
|Riyal
|4,2137
|4,2348
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-3,26
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,85
|