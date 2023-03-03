***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
03.03.2023 19:32
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2022, 17.05.2022, 17.08.2022, 10.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 287.500.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 57.500.000,-TL'den 75.000.000,-TL'ye tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılması ve artırılan 17.500.000,-TL tutarındaki payların mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 9-11 Şubat 2022 tarihlerinde halka arz edilmesi sonucunda elde edilen halka arz gelirinin kullanımına ilişkin 31 Aralık 2022 tarihi itibarı ile düzenlenmiş olan raporumuz ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120045
BIST
18:055.212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -49,03
|Açılış
|: 5.245
|
|Önceki Kapanış
|: 5.261
|
5.298
En Düşük
5.054
18:0518,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9264
En Düşük
18,6736
18:0520,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0707
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1213
En Düşük
19,8200
18:051.127,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 11,89
|Açılış
|: 1.127,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,81
|
1.127,94
En Düşük
1.104,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|16,28
|137.784.218
|% 10,00
|
|RAYSG
|21,56
|14.512.661
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,40
|8.284.392
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|ULUSE
|269,20
|155.645.466
|% -10,00
|
|ATSYH
|89,30
|2.458.943
|% -9,98
|
|KRONT
|72,90
|97.086.564
|% -9,94
|
|DOHOL
|9,17
|1.050.320.473
|% -7,84
|
|LIDER
|100,50
|35.374.463
|% -7,80
|
|TOASO
|195,00
|6.224.665.767
|% 6,85
|
|EREGL
|43,98
|5.707.834.062
|% 0,73
|
|THYAO
|138,70
|5.521.445.729
|% -2,32
|
|OYAKC
|48,20
|4.915.564.415
|% 4,24
|
|TUPRS
|610,50
|4.477.265.116
|% 1,31
|
|EKGYO
|8,09
|2.842.823.595
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,86
|2.739.614.351
|% -2,57
|
|AKBNK
|17,41
|3.496.792.907
|% -1,86
|
|ISCTR
|11,79
|2.338.257.467
|% -1,59
|
|KRDMD
|21,02
|3.940.811.441
|% -2,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8926
|18,8990
|% 0,04
|
|Euro
|20,0855
|20,0975
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,6843
|22,7981
|% 0,77
|
|Frank
|20,1032
|20,2243
|% 0,63
|
|Riyal
|5,0194
|5,0446
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|18,27
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,59
|
|Cumhuriyet
|7.582
|7.697
|45,00
|
|Tam
|7.655
|7.722
|79,00
|
|Yarım
|3.740
|3.779
|39,00
|
|Çeyrek
|1.870
|1.889
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,91
|0,19
|
|B. Petrol
|85,83
|85,83
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:57VANGD
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17:56MERKO
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -101, 26 kaybederek (% -1.75 ) 5, 687
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17:55XU100
Endeks 5, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 87, 042.00 milyon TL de
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17:55DESA
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 55.30 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 279 adet işlem