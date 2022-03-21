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***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.03.2022 18:05
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Dr. Selma KURTAY Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 21.03.2022 0534 456 88 83 yatirimciiliskileri@panelsan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200036 - 700105
Mustafa Coşkun KARADENİZ Yönetim Kurulu Üyesi 21.03.2022 0312 342 03 82 c.karadeniz@panelsan.com - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011802


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OLMK 7,70 1.876.736 % 10,00  
PENTA 419,20 36.621.298 % 10,00  
MAALT 261,80 37.026.422 % 10,00  
GZNMI 31,70 60.621.972 % 9,99  
AYEN 13,21 74.392.735 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8268 14,8289 % 0,27  
Euro 16,3831 16,3952 % 0,19  
Sterlin 19,5224 19,6203 % 0,46  
Frank 15,8724 15,9680 % 0,39  
Riyal 3,9413 3,9610 % 0,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 13,29  
Altın Gr. 922 922 7,90  
Cumhuriyet 6.114 6.207 57,00  
Tam 6.083 6.237 56,16  
Yarım 2.940 3.017 27,16  
Çeyrek 1.475 1.508 13,58  
Gümüş.Ons 25,22 25,24 0,26  
Gümüş Gr. 12,00 12,02 0,14  
B. Petrol 114 114 6,30  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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