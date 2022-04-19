***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.04.2022 11:13
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 18.02.2022 Türkiye Pay Piyasası/Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021702
BIST
12:542.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,80
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
12:5414,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0289
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6677
En Düşük
14,6258
12:5415,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0427
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
12:54931,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 931,38
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler12:52
|ARMDA
|103,00
|2.580.986
|% 7,85
|
|AYEN
|15,51
|15.049.459
|% 7,48
|
|IHAAS
|19,90
|20.131.117
|% 6,82
|
|BOSSA
|43,88
|15.844.954
|% 6,04
|
|DAGHL
|18,60
|7.317.579
|% 6,04
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|ISGYO
|11,24
|37.525.100
|% -8,62
|
|DESA
|13,30
|35.120.207
|% -6,54
|
|METUR
|3,76
|14.609.334
|% -4,81
|
|KARYE
|14,87
|134.386.896
|% -4,37
|
|GARAN
|14,47
|1.462.265.864
|% 0,35
|
|THYAO
|37,86
|1.423.031.910
|% 0,58
|
|KRDMD
|16,36
|1.400.948.294
|% 1,36
|
|TUPRS
|255,10
|1.038.989.423
|% 1,43
|
|YKBNK
|5,35
|955.678.378
|% 2,10
|
|TSKB
|2,05
|387.038.435
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,94
|556.997.411
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,35
|955.678.378
|% 2,10
|
|DOHOL
|3,85
|564.482.067
|% 1,85
|
|ODAS
|2,42
|276.973.831
|% 1,68
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6588
|14,6647
|% 0,19
|
|Euro
|15,8257
|15,8381
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,0520
|19,1476
|% 0,33
|
|Frank
|15,4378
|15,5308
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8974
|3,9169
|% 0,32
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-2,85
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|-37,00
|
|Tam
|6.142
|6.296
|-35,16
|
|Yarım
|2.969
|3.045
|-17,01
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-8,51
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|-0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|-2,09
|