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***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.04.2022 11:13
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 18.02.2022 Türkiye Pay Piyasası/Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021702


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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,67% |  16,80
Açılış :  2.524  
Önceki Kapanış :  2.510  
En Yüksek
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2.521
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 103,00 2.580.986 % 7,85  
AYEN 15,51 15.049.459 % 7,48  
IHAAS 19,90 20.131.117 % 6,82  
BOSSA 43,88 15.844.954 % 6,04  
DAGHL 18,60 7.317.579 % 6,04  
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12:52 Alış Satış %  
Dolar 14,6588 14,6647 % 0,19  
Euro 15,8257 15,8381 % 0,28  
Sterlin 19,0520 19,1476 % 0,33  
Frank 15,4378 15,5308 % 0,04  
Riyal 3,8974 3,9169 % 0,32  
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12:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.976 1.976 -2,85  
Altın Gr. 932 932 0,32  
Cumhuriyet 6.169 6.263 -37,00  
Tam 6.142 6.296 -35,16  
Yarım 2.969 3.045 -17,01  
Çeyrek 1.489 1.523 -8,51  
Gümüş.Ons 25,81 25,85 -0,05  
Gümüş Gr. 12,16 12,18 -0,00  
B. Petrol 111 111 -2,09  
Seans Raporu 12:52
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