***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiS.S.KOZA-92 KONUT YAPI KOOPERATIFI ARSA KOOPERATİFİ 0,70 12500000 TRY 25 Söz konusu kooperatif paylarının %25?i Şirket?e aittir.ALMATI SANDVIC PANEL LLP DOLGULU SANDVİÇ PANEL ÜRETİMİ 171570 85000 TRY 50 Kurulması planlanan üretim tesisi için kurulan şirketin %50 payına sahiptir.ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL A.Ş. ARSA KOOPERATİFİ 98900000 116250 TRY 0,001 Söz konusu şirket paylarının %0,1'i şirkete aittir.PANELSAN KZ LLP TAŞ YÜNÜ ve SANDVİÇ PANEL ÜRETİMİ 200000 100000 KZT 50 İş ortaklığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031358BIST