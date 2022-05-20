***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.05.2022 09:03
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
S.S.KOZA-92 KONUT YAPI KOOPERATIFI ARSA KOOPERATİFİ 0,70 12500000 TRY 25 Söz konusu kooperatif paylarının %25?i Şirket?e aittir.
ALMATI SANDVIC PANEL LLP DOLGULU SANDVİÇ PANEL ÜRETİMİ 171570 85000 TRY 50 Kurulması planlanan üretim tesisi için kurulan şirketin %50 payına sahiptir.
ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL A.Ş. ARSA KOOPERATİFİ 98900000 116250 TRY 0,001 Söz konusu şirket paylarının %0,1'i şirkete aittir.
PANELSAN KZ LLP TAŞ YÜNÜ ve SANDVİÇ PANEL ÜRETİMİ 200000 100000 KZT 50 İş ortaklığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031358
BIST
11:362.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,36
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
11:3615,9804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1385
|Açılış
|: 15,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
11:3616,9182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0820
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9208
En Düşük
16,7772
11:36948,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,49
|Açılış
|: 948,01
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler11:36
|IMASM
|46,90
|19.424.970
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.681.838
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|2.489.851
|% 9,73
|
|GENTS
|4,70
|30.684.159
|% 8,80
|
|ULUUN
|13,66
|139.529.658
|% 7,98
|
|PAMEL
|96,45
|3.894.506
|% -8,84
|
|OZRDN
|9,91
|1.585.590
|% -6,86
|
|SMRTG
|21,74
|58.361.912
|% -5,97
|
|MEPET
|4,65
|13.552.694
|% -5,49
|
|PENTA
|345,00
|106.938.741
|% -5,22
|
|GARAN
|16,34
|1.678.685.085
|% 4,41
|
|THYAO
|42,64
|943.537.472
|% 0,57
|
|AKBNK
|8,17
|766.297.274
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,43
|650.587.332
|% 0,91
|
|SISE
|19,84
|563.039.183
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,43
|650.587.332
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,18
|138.079.837
|% 0,85
|
|GARAN
|16,34
|1.678.685.085
|% 4,41
|
|AKBNK
|8,17
|766.297.274
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,65
|213.989.714
|% 1,15
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9736
|15,9804
|% 0,87
|
|Euro
|16,9016
|16,9182
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,8550
|19,9546
|% 0,56
|
|Frank
|16,3319
|16,4303
|% 0,47
|
|Riyal
|4,2447
|4,2660
|% 0,58
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|1,40
|
|Altın Gr.
|948
|948
|7,15
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|22,00
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,39
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
-
11:51NTGAZ
Yüzde 4.64 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 964, 306 adet işlem
-
11:50ARDYZ
Yüzde 4.74 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 015, 486 adet işlem
-
11:49NTGAZ
Yüzde 4.64 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 957, 103 adet işlem
-
11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, GUBRF, KOZAL
-
11:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 73 artarak (% 0.08 ) 2, 144