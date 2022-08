***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SERHAT MAŞLAK 26569884 TRY 35,43RECEP KAAN MAŞLAK 26570000 TRY 35,43DİĞER 21860116 TRY 29,14Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSERHAT MAŞLAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.03.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Timaş A.Ş. YK Başkanı Maşlak Makine A.Ş. YK Üyesi PolresA.Ş. YK Üyesi Evet 35.43 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırRECEP KAAN MAŞLAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 18.03.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Timaş A.Ş. YK Üyesi Maşlak Makine A.Ş. Ortak PolresA.Ş. Ortak Osko A.Ş. Ortak Merks A.Ş. YK Başkanı Evet 35.43 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUSTAFA COŞKUN KARADENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.11.2021 İcrada Görevli Finans Danışmanlığı Start Scale Up Anonim Şirketi YK Üyesi Optagon Teknoloji Ltd.Şti. Şirket sahibidir Ecg AkaryakıtLtd.Şti Şirket sahibidir Durukan Şekerleme A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesidir Evet 0.02 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiVOLKAN PARLAKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 04.11.2021 İcrada Görevli Değil - Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Prof. Doktor Öğretim Görevlisi Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020021 Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiFİGEN GÜNEŞ DOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 04.11.2021 İcrada Görevli Değil - MDD A.Ş. Mali İşler Denetim Sorumlusu Dofer A.Ş. Mali İşler Denetim Sorumlusu İder Parts Ltd (İngiltere) Mali İşler Denetim Sorumlusu Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020021 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057960BIST