***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.10.2023 18:10
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MAŞLAK HOLDİNG 34150000 TRY 45,53
AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 14804592 TRY 19,74
DİĞER 22248676 TRY 29,67
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3796732 TRY 5,06
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212583
BIST
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18:057.514
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -198,75
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.496
En Yüksek
7.775
18:0528,3166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0770
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0529,9917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0226
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.807,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -6,86
|Açılış
|: 1.807,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.800,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|VBTYZ
|113,30
|143.495.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.119.000,00
|8.119.000
|% 10,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|17.061.948
|% 9,99
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.862,30
|123.679.936
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.906,70
|9.560.194
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|103.332.661
|% -10,00
|
|ISBIR
|166,50
|8.927.108
|% -10,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.751.280
|% -0,73
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,35
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% -2,72
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% -3,76
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% -9,98
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% -2,38
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% -1,71
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3104
|28,3166
|% 0,27
|
|Euro
|29,9755
|29,9917
|% -0,08
|
|Sterlin
|34,2953
|34,4673
|% 0,03
|
|Frank
|31,0119
|31,1987
|% -0,61
|
|Riyal
|7,5221
|7,5599
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-9,99
|
|Altın Gr.
|1.806
|1.807
|-7,47
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.913
|11.995
|-71,00
|
|Yarım
|5.975
|6.023
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.978
|3.011
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,82
|-0,38
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|-1,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, QNBFB, UZERB, SNICA, A1CAP, DOFER, INTEM, MRSHL, KTSKR, TARKM
-
17:59
AKMGY, ISGSY, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında