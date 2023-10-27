***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı ilk dokuz aylık faaliyetlerinin değerlendirildiği yatırımcı sunumumuz "www.panelsan.com" internet sitemizde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210994BIST