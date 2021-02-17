***PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
17.02.2021 18:21
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Pınar Süt Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNSUT.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 18/02/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Cafer DEMİRHAN
12934980
Yunus Emre DEMİRHAN
45218142
Tedbirin uygulanacağı son tarih 17/03/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910506
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0057
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0514
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
18:05398,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -5,01
|Açılış
|: 398,63
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
397,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9846
|6,9873
|% -0,08
|
|Euro
|8,4094
|8,4215
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,6448
|9,6932
|% -0,51
|
|Frank
|7,7455
|7,7921
|% -0,75
|
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-20,33
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,13
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
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