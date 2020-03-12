***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:31
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827545
BIST
17:3993.980
En Yüksek
|Değişim
|: -6,92%
|| -6.985,96
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:396,3001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,0898
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3032
En Düşük
6,2064
17:397,0320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:39319,87
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -6,79
|Açılış
|: 319,87
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,74
|73.261.097
|% 19,13
|
|VKING
|3,91
|13.598.888
|% 15,00
|
|ECILC
|4,50
|449.109.454
|% 12,78
|
|PINSU
|2,65
|27.726.739
|% 11,81
|
|SELEC
|8,17
|219.466.775
|% 10,70
|
|TKNSA
|5,44
|58.373.545
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|39.176.082
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.617.564
|% -20,00
|
|YESIL
|8,92
|8.366.410
|% -20,00
|
|MRGYO
|0,68
|9.911.298
|% -20,00
|
|ASELS
|24,62
|868.577.293
|% -5,89
|
|THYAO
|8,67
|599.438.346
|% -9,78
|
|ECILC
|4,50
|449.109.454
|% 12,78
|
|GARAN
|8,76
|425.604.630
|% -8,56
|
|DEVA
|10,89
|300.182.184
|% 9,56
|
|IHLGM
|0,90
|169.823.384
|% -19,64
|
|ODAS
|1,31
|197.156.473
|% -18,63
|
|CEMAS
|0,74
|87.185.453
|% -19,57
|
|KARSN
|1,34
|142.460.637
|% -12,99
|
|ECILC
|4,50
|449.109.454
|% 12,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9122
|7,9519
|% -0,34
|
|Frank
|6,6062
|6,6460
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6711
|1,6795
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.584
|-51,62
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,90
|15,94
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,22
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,64
|33,64
|-2,15
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