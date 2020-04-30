***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:32
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841417
BIST
11:51101.698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 102,40
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:516,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0349
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:517,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6025
En Düşük
7,5375
11:51385,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,71
|Açılış
|: 385,54
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|26.964.291
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|20.520.839
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|
|ARDYZ
|27,90
|6.108.789
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|12.752.689
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|38.082.699
|% -9,99
|
|PNSUT
|17,57
|11.311.045
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|289.050.481
|% 0,28
|
|THYAO
|10,70
|271.015.357
|% 0,75
|
|GARAN
|8,37
|223.302.259
|% -0,48
|
|ASELS
|27,46
|216.219.386
|% 0,22
|
|TUPRS
|91,25
|157.720.707
|% 2,64
|
|PETKM
|3,61
|289.050.481
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,08
|79.763.452
|% 0,00
|
|ADESE
|1,48
|113.341.554
|% -3,90
|
|ODAS
|1,84
|128.406.745
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,11
|79.248.809
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6892
|8,7328
|% 0,56
|
|Frank
|7,1604
|7,2035
|% 0,73
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|3,66
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,78
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.529
|16,50
|
|Tam
|2.536
|2.591
|16,80
|
|Yarım
|1.236
|1.266
|8,20
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,32
|15,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
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|B. Petrol
|25,95
|25,95
|1,73
|
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