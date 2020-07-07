***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 11:40
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855643
BIST
11:25119.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 986,49
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
118.398
11:256,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8676
En Düşük
6,8524
11:257,7501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0163
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7426
11:25392,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,83
|Açılış
|: 392,92
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,58
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.224.285
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.393.423
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|39.382.646
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|183.696.110
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|228.475.235
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRDMA
|4,33
|6.591.031
|% -4,84
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|VANGD
|1,77
|671.377
|% -3,80
|
|EKGYO
|2,21
|1.215.785.625
|% 3,27
|
|ODAS
|3,00
|763.283.719
|% 5,63
|
|GARAN
|8,39
|519.095.395
|% 0,24
|
|TKFEN
|17,99
|418.409.550
|% 1,01
|
|TUPRS
|88,95
|407.763.282
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,21
|1.215.785.625
|% 3,27
|
|ODAS
|3,00
|763.283.719
|% 5,63
|
|IHLGM
|1,96
|262.254.523
|% 6,52
|
|DOHOL
|2,35
|285.527.890
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,84
|185.603.507
|% 5,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5519
|8,5948
|% 0,08
|
|Frank
|7,2504
|7,2940
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-5,37
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.546
|2.566
|-5,10
|
|Tam
|2.621
|2.633
|-5,30
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|-2,50
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,36
|