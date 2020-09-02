***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 17:01
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872986
BIST
16:461.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:467,3895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3904
En Düşük
7,3588
16:468,7470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0308
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:46463,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,20
|Açılış
|: 463,62
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
462,73
BIST En Aktif Hisseler16:44
|FENER
|31,02
|686.927.711
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.586.647
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.404.542
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|101.030.924
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,65
|152.251.186
|% -9,15
|
|SANFM
|6,29
|25.660.768
|% -5,98
|
|SISE
|6,22
|793.959.164
|% 0,32
|
|GSRAY
|3,48
|746.894.815
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,39
|689.470.711
|% 9,35
|
|FENER
|31,02
|686.927.711
|% 10,00
|
|ASELS
|16,77
|586.468.560
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,48
|746.894.815
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,39
|689.470.711
|% 9,35
|
|EKGYO
|1,77
|286.840.796
|% 0,57
|
|PETKM
|3,95
|560.680.994
|% -0,25
|
|ZOREN
|2,75
|360.961.185
|% 2,23
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3848
|7,3889
|% 0,29
|
|Euro
|8,7378
|8,7422
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,8027
|9,8519
|% -0,25
|
|Frank
|8,0617
|8,1102
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9629
|1,9728
|% 0,27
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-22,70
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-19,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-19,05
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-9,21
|
|Çeyrek
|743
|761
|-4,61
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,34
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,44
|45,44
|-0,14
|