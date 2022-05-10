***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2022 14:53
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028294
BIST
16:102.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 24,18
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:1015,2656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1806
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:1016,1773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2362
|Açılış
|: 16,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1773
En Düşük
15,9282
16:10913,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 14,43
|Açılış
|: 913,52
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,61
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:08
|PKENT
|229,40
|69.702.703
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.919.987
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|3.783.036
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|25.934.307
|% 9,90
|
|SELVA
|15,82
|10.738.188
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,80
|60.228.138
|% -9,56
|
|GMTAS
|2,99
|25.841.507
|% -9,39
|
|AKSGY
|2,17
|28.168.702
|% -6,06
|
|KARSN
|5,14
|675.846.441
|% -5,86
|
|SISE
|19,89
|2.590.078.193
|% 3,27
|
|KRDMD
|16,64
|2.091.495.320
|% 1,90
|
|THYAO
|42,42
|1.936.135.056
|% 0,28
|
|EREGL
|34,44
|1.740.906.164
|% 2,74
|
|ASELS
|24,30
|1.586.912.822
|% 2,36
|
|EKGYO
|2,80
|1.303.172.431
|% 4,48
|
|HLGYO
|2,24
|458.476.511
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,86
|760.939.397
|% 0,00
|
|KARSN
|5,14
|675.846.441
|% -5,86
|
|SISE
|19,89
|2.590.078.193
|% 3,27
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2541
|15,2598
|% 1,16
|
|Euro
|16,1141
|16,1381
|% 1,24
|
|Sterlin
|18,7680
|18,8621
|% 1,21
|
|Frank
|15,3401
|15,4325
|% 1,47
|
|Riyal
|4,0584
|4,0788
|% 1,22
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|8,30
|
|Altın Gr.
|914
|914
|14,66
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|50,00
|
|Tam
|6.143
|6.299
|47,11
|
|Yarım
|2.969
|3.047
|22,79
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|11,39
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,63
|