***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 10:07
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075798
BIST
09:553.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 8,48
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
3.987
En Düşük
3.987
09:5518,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
09:5518,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0928
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
09:55986,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,57
|Açılış
|: 985,19
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
986,41
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ADESE
|1,28
|120.008.542
|% 0,00
|
|AEFES
|47,96
|98.514.679
|% 0,00
|
|AGESA
|31,48
|125.906.144
|% 0,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 0,00
|
|AKENR
|3,53
|98.147.523
|% 0,00
|
|HEKTS
|28,28
|10.981.583
|% -1,26
|
|GUBRF
|145,50
|843.268.398
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,75
|62.199.325
|% 0,00
|
|IPEKE
|27,36
|411.651.459
|% 0,00
|
|IZMDC
|4,04
|167.495.135
|% 0,00
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6152
|18,6188
|% 0,07
|
|Euro
|18,4823
|18,4915
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,4281
|21,5356
|% 0,79
|
|Frank
|18,5778
|18,6897
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% 0,12
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|11,85
|
|Altın Gr.
|985
|985
|8,10
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.624
|6.692
|41,00
|
|Yarım
|3.227
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.634
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,64
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,30
|
|B. Petrol
|94,16
|94,16
|1,35
|
Seans Raporu
09:55
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10:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 02 artarak (% 0.19 ) 4, 339
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BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AGYO, AKPAZ
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10:11
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, OLMK
-
10:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, SASA