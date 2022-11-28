***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:55
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082505
BIST
15:084.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 79,78
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
15:0818,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
15:0819,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0968
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
15:081.053,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.053,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler15:08
|PCILT
|36,52
|41.915.424
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|111.314.225
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|380.860.930
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.772.196
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|402.831.981
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|IHAAS
|87,80
|54.513.492
|% -7,72
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|VKING
|12,60
|186.441
|% -6,67
|
|BRLSM
|13,24
|230.801.242
|% -6,43
|
|THYAO
|116,20
|7.488.674.889
|% 2,11
|
|PETKM
|18,11
|3.966.300.142
|% 4,38
|
|EREGL
|42,34
|3.637.148.617
|% 1,10
|
|ASELS
|48,78
|3.308.959.914
|% 1,20
|
|KRDMD
|14,82
|2.886.013.601
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,79
|1.053.196.518
|% 5,28
|
|EKGYO
|6,84
|2.019.897.041
|% -1,01
|
|ISCTR
|10,53
|2.732.625.448
|% 2,73
|
|YKBNK
|11,89
|2.588.738.199
|% 3,84
|
|PETKM
|18,11
|3.966.300.142
|% 4,38
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6261
|18,6360
|% 0,01
|
|Euro
|19,4983
|19,5034
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,4485
|22,5610
|% -0,11
|
|Frank
|19,6642
|19,7826
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9421
|4,9668
|% -0,03
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|3,16
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|1,35
|
|Cumhuriyet
|7.015
|7.121
|6,00
|
|Tam
|7.038
|7.095
|-14,00
|
|Yarım
|3.413
|3.469
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.734
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,45
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,12
|81,12
|-2,59
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23HTTBT
Yüzde 5.45 oranında artışla 29.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 389, 920 adet işlem
-
15:22GLYHO
Yüzde 6.48 oranında artışla 9.69 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 236, 304 adet işlem
-
15:21PAPIL
Yüzde 9.26 oranında artışla 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 804, 429 adet işlem
-
15:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, EKGYO, VESTL
-
15:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 79 artarak (% 1.56 ) 4, 346