***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:32
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNSUT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099905
BIST
11:494.951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -36,85
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:4918,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:4920,1624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:491.138,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,29
|Açılış
|: 1.138,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:49
|SDTTR
|56,65
|4.529.564
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.144.318
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.603.032
|% 9,93
|
|KRVGD
|25,20
|84.220.473
|% 6,96
|
|POLTK
|1.737,60
|18.435.730
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|53.988.769
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|266.292.827
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,24
|223.910.648
|% -9,23
|
|THYAO
|131,40
|3.833.608.833
|% 0,15
|
|ASELS
|57,00
|2.181.980.606
|% -1,98
|
|EREGL
|38,30
|2.157.594.885
|% 1,16
|
|KRDMD
|18,04
|1.598.503.964
|% -0,55
|
|TUPRS
|484,70
|1.555.054.435
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,49
|1.182.226.249
|% -0,12
|
|KATMR
|2,09
|266.292.827
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,46
|936.175.028
|% -0,73
|
|KRDMD
|18,04
|1.598.503.964
|% -0,55
|
|SKBNK
|2,69
|219.658.290
|% -1,47
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7801
|18,7871
|% 0,07
|
|Euro
|20,1513
|20,1624
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,7587
|22,8729
|% 0,06
|
|Frank
|20,2935
|20,4158
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9868
|5,0118
|% 0,03
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,92
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,38
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.685
|7.747
|12,00
|
|Yarım
|3.733
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|0,19
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|-0,24
|