***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2023 16:46
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195796
BIST
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16:517.766
En Düşük
|Değişim
|: -2,47%
|| -196,47
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.755
En Yüksek
7.952
16:5127,0209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0389
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:5128,8215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0155
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:511.671,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.671,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:51
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|TRILC
|17,30
|267.767.317
|% 9,98
|
|MIATK
|500,20
|376.157.525
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.554.252
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.831.554
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|HUBVC
|9,00
|59.727.741
|% -8,63
|
|THYAO
|219,00
|6.638.904.588
|% -3,57
|
|TUPRS
|138,60
|3.465.417.981
|% -2,05
|
|SISE
|52,45
|3.341.313.818
|% -3,85
|
|EBEBK
|79,15
|2.870.486.630
|% 4,42
|
|KOZAL
|28,34
|2.764.558.194
|% -4,84
|
|ZOREN
|4,67
|912.170.638
|% -2,51
|
|SKBNK
|5,78
|1.063.338.150
|% 2,66
|
|YKBNK
|16,12
|2.684.597.296
|% 0,31
|
|EKGYO
|8,20
|1.351.680.115
|% -1,80
|
|HALKB
|16,03
|2.223.144.944
|% -5,26
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0153
|27,0209
|% 0,14
|
|Euro
|28,8110
|28,8215
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,3482
|33,5155
|% 0,12
|
|Frank
|29,9718
|30,1523
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1814
|7,2174
|% 0,13
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|3,12
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.072
|11.144
|11,00
|
|Yarım
|5.553
|5.595
|5,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.798
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|0,06
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|0,54
|
Seans Raporu
16:51
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17:05ENERY
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 160.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 834, 865 adet işlem
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17:04HURGZ
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 747, 617 adet işlem
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17:03XU100
Endeks 7, 768 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 44 altında . İşlem hacmi 83, 817.00 milyon TL de
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17:03YATAS
Yüzde -10.06 oranında düşüşle 37.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 461, 860 adet işlem
-
17:01OFSYM
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 72.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 035 adet işlem