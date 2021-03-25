***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.03.2021 14:34
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili onaylanmıştır. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920431
BIST
15:531.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,51
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
15:537,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0687
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
15:539,4740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0891
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
15:53443,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,83
|Açılış
|: 443,51
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler15:53
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|28.494.708
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|52.618.229
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,06
|2.649.537.206
|% -1,94
|
|SASA
|47,60
|1.534.724.726
|% 0,63
|
|KOZAL
|122,30
|849.368.007
|% 2,95
|
|THYAO
|12,69
|732.624.879
|% -2,46
|
|TUPRS
|95,00
|705.921.096
|% 3,15
|
|GARAN
|7,06
|2.649.537.206
|% -1,94
|
|TSKB
|1,41
|232.564.847
|% -3,42
|
|SKBNK
|1,20
|183.644.666
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,90
|274.250.078
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,18
|302.210.175
|% -2,24
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9849
|7,9897
|% 0,87
|
|Euro
|9,4586
|9,4740
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,9076
|10,9623
|% 0,91
|
|Frank
|8,4928
|8,5439
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1224
|2,1331
|% 0,77
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-4,96
|
|Altın Gr.
|443
|444
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|18,00
|
|Tam
|2.922
|2.998
|17,51
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|8,47
|
|Çeyrek
|708
|725
|4,23
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,48
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,52
|62,52
|-1,89
|
Seans Raporu
15:53
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-
16:08GARFA
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 13.04 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 915 adet işlem
-
16:07SANKO
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 641, 078 adet işlem
-
16:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, HALKB, MGROS
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 76 kaybederek (% -0.64 ) 1, 211
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FADE, SAYAS, TGSAS, TRILC, YESIL, UMPAS, IDEAS, KSTUR, MERIT, ISGSY