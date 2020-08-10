***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 967.321.594 779.332.429 460.427.848 400.151.571Satışların Maliyeti11 -831.407.154 -677.670.160 -400.484.989 -351.818.603TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)135.914.440 101.662.269 59.942.859 48.332.968BRÜT KAR (ZARAR)135.914.440 101.662.269 59.942.859 48.332.968Genel Yönetim Giderleri12 -26.945.660 -24.679.092 -13.973.579 -12.653.124Pazarlama Giderleri12 -65.257.477 -50.410.514 -32.891.517 -22.397.717Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -6.939.068 -6.615.188 -3.650.571 -3.296.577Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 19.221.034 27.064.549 7.332.889 -2.506.228Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -9.939.499 -9.104.846 -5.056.641 -4.262.285ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.053.770 37.917.178 11.703.440 3.217.037Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 6.274.081 5.298.295 1.350.231 46.985Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 0 -9.648 0 -2.205Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 7.422.539 811.027 3.261.407 546.477FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)59.750.390 44.016.852 16.315.078 3.808.294Finansman Gelirleri15 1.635.068 3.938.068 332.406 2.523.447Finansman Giderleri15 -26.282.907 -27.242.271 -12.463.837 -6.480.110SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.102.551 20.712.649 4.183.647 -148.369Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.636.336 -2.953.614 -142.092 377.994Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -483.413 -465.175 -88.614 -225.374Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 -3.152.923 -2.488.439 -53.478 603.368SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.466.215 17.759.035 4.041.555 229.625DÖNEM KARI (ZARARI)31.466.215 17.759.035 4.041.555 229.625Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları31.466.215 17.759.035 4.041.555 229.625Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.929.385 23.093.732Dönem Karı (Zararı)31.466.215 17.759.035Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.466.215 17.759.035Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler33.718.068 46.368.402Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 25.740.887 24.947.205Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler64.488 -5.256Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 64.488 -5.256Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.013.584 3.257.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.013.584 3.257.273Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler14.i -4.919.379 -5.084.987Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.569.196 16.192.373Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.960.891 -4.096.732Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13.530.087 20.289.105Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.623.807 5.667.725Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-7.422.539 -811.027İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -7.422.539 -811.027Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 3.636.336 2.953.614Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.758 -203.660Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -22.758 -203.660Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler434.446 -544.858İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-86.013.639 -40.862.875Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.734.698 -25.588.497İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-42.222.513 -19.720.333İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.487.815 -5.868.164Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-843.904 414.567İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-843.904 414.567Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-89.616.397 -3.803.313Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.469.216 91.164Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.946.082 -12.960.498İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-28.508 -14.258.341İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.974.590 1.297.843Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.670.347 1.016.330Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.275.113 92.877İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.275.113 92.877Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.058.338 -1.761.706İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.237.736 1.636.201Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.211.177 1.654.951Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-26.559 -18.750Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.829.356 23.264.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.223.552 -1.765.211Vergi İadeleri (Ödemeleri)-407.231 -330.071Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)530.754 1.924.452YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-53.247.886 392İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri5 3.051.587 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.174 218.041Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.174 218.041Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.904.350 -4.186.639Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.076.403 -2.995.761Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.827.947 -1.190.878Verilen Nakit Avans ve Borçlar-42.375.364 -9.957.704İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-42.375.364 -9.957.704Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-986.809 -889.247Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-986.809 -889.247Alınan Temettüler1.980.990 10.719.209Alınan Faiz1.960.886 4.096.732FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.518.138 -23.771.840Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri106.659.694 62.268.835Kredilerden Nakit Girişleri106.659.694 62.268.835Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.450.879 -41.088.389Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.450.879 -41.088.389İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-7.034.439 -4.098.855Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-832.708 -2.856.014Ödenen Temettüler3 -4.050.000 -20.212.118Ödenen Faiz-16.773.530 -17.785.299YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.659.133 -677.716Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi684.719 10.404NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.974.414 -667.312DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.456.092 1.193.004DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.481.678 525.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.481.678 15.456.092Ticari Alacaklar409.757.704 370.032.551İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 406.330.197 358.117.229İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.427.507 11.915.322Diğer Alacaklar26.265.177 2.600.161İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 24.660.853 66.411İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.604.324 2.533.750Stoklar247.362.333 157.745.936Peşin Ödenmiş Giderler3.151.491 5.620.707İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.151.491 5.620.707Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 11.169 87.351Diğer Dönen Varlıklar41.117.706 28.871.730İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar41.117.706 28.871.730ARA TOPLAM729.147.258 580.414.528TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR729.147.258 580.414.528DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 157.016.622 85.837.114Diğer Alacaklar22.700.859 13.359İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 22.687.500 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.359 13.359Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 145.959.836 120.655.150Maddi Duran Varlıklar7 745.186.298 753.717.617Arazi ve Arsalar183.225.000 183.225.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14.263.642 14.640.000Binalar90.560.081 92.043.235Tesis, Makine ve Cihazlar433.064.015 446.856.908Taşıtlar706.872 790.593Mobilya ve Demirbaşlar10.292.181 9.781.236Yapılmakta Olan Yatırımlar13.074.507 6.380.645Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.226.335 2.565.460Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.586.369 5.186.648Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.586.369 5.186.648Peşin Ödenmiş Giderler1.572.036 585.228İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.572.036 585.228TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.082.248.355 968.560.576TOPLAM VARLIKLAR1.811.395.613 1.548.975.104KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 109.371.272 31.228.891İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar109.371.272 31.228.891Banka Kredileri109.371.272 31.228.891Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 41.599.887 36.066.746İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.599.887 36.066.746Banka Kredileri40.700.823 34.251.409Kiralama İşlemlerinden Borçlar899.064 1.815.337Diğer Finansal Yükümlülükler46.114 46.394Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler46.114 46.394Ticari Borçlar433.351.016 389.599.442İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 46.264.846 42.874.119İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar21 387.086.170 346.725.323Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.673.029 2.270.967Diğer Borçlar29.295.001 11.662.231İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 16.427.892 8.070.235İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar22 12.867.109 3.591.996Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.059.391 1.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.059.391 1.053Kısa Vadeli Karşılıklar782.806 670.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar782.806 670.613Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler418 26.980İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler418 26.980ARA TOPLAM624.178.934 471.573.317TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER624.178.934 471.573.317UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 92.621.732 85.306.202İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar92.621.732 85.306.202Banka Kredileri90.390.675 84.586.318Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.231.057 719.884Ticari Borçlar21.068.099 29.837.820İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar21 21.068.099 29.837.820Uzun Vadeli Karşılıklar32.055.137 27.321.115Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar32.055.137 27.321.115Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 42.896.174 36.689.516TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER188.641.142 179.154.653TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER812.820.076 650.727.970ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar998.575.537 898.247.134Ödenmiş Sermaye10 44.951.051 44.951.051Sermaye Düzeltme Farkları10 16.513.550 16.513.550Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)517.335.262 440.217.395Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)329.074.421 339.409.227Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 344.940.366 353.044.854Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.865.945 -13.635.627Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar64.269.312 44.384.831Diğer Kazançlar (Kayıplar)4 123.991.529 56.423.337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.790.009 9.133.658Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar11.790.009 9.133.658Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler64.510.334 62.790.880Yasal Yedekler64.510.334 62.790.880Diğer Özkaynak Payları-1.768.324 -1.768.324Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları313.777.440 291.729.092Net Dönem Karı veya Zararı31.466.215 34.679.832TOPLAM ÖZKAYNAKLAR998.575.537 898.247.134TOPLAM KAYNAKLAR1.811.395.613 1.548.975.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 338.600.210 -11.112.581 327.487.629 5.838.102 18.718.259 352.043.990 0 0 7.797.614 7.797.614 60.800.423 250.117.296 49.216.305 299.333.601 781.440.229 781.440.229Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.600.210 0 -11.112.581 0 327.487.629 0 0 5.838.102 0 18.718.259 352.043.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797.614 0 7.797.614 60.800.423 0 0 0 250.117.296 49.216.305 299.333.601 781.440.229 0 781.440.229Transferler-8.056.782 -8.056.782 -272.455 -8.329.237 0 0 0 57.545.542 -49.216.305 8.329.237 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -998.414 0 -998.414 0 0 -426.569 0 2.952.124 1.527.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.088.434 0 1.088.434 0 0 0 0 0 17.759.035 17.759.035 20.374.610 0 20.374.610Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 17.759.035 17.759.035 17.759.035 17.759.035Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-998.414 -998.414 -426.569 2.952.124 1.527.141 0 0 1.088.434 1.088.434 0 2.615.575 2.615.575Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 1.990.457 -24.142.577 -24.142.577 -22.152.120 -22.152.120Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.543.428 0 -12.110.995 0 318.432.433 0 0 5.139.078 0 21.670.383 345.241.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.886.048 0 8.886.048 62.790.880 0 0 0 283.520.261 17.759.035 301.279.296 779.662.719 0 779.662.719Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 353.044.854 -13.635.627 339.409.227 44.384.831 56.423.337 440.217.395 0 0 9.133.658 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 898.247.134Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134Transferler-8.104.488 -8.104.488 -425.578 -8.530.066 0 0 0 43.209.898 -34.679.832 8.530.066 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.230.318 0 -2.230.318 0 0 20.310.059 0 67.568.192 85.647.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.656.351 0 2.656.351 0 0 0 0 0 31.466.215 31.466.215 119.770.499 0 119.770.499Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 31.466.215 31.466.215 31.466.215 31.466.215Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.230.318 -2.230.318 20.310.059 67.568.192 85.647.933 0 0 2.656.351 2.656.351 0 88.304.284 88.304.284Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 1.719.454 -21.161.550 -21.161.550 -19.442.096 -19.442.096Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344.940.366 0 -15.865.945 0 329.074.421 0 0 64.269.312 0 123.991.529 517.335.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.790.009 0 11.790.009 64.510.334 -1.768.324 0 0 313.777.440 31.466.215 345.243.655 998.575.537 0 998.575.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)31.466.215 17.759.035 4.041.555 229.625DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar85.647.933 1.527.141 77.093.634 -5.036.532Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.787.898 -1.248.018 -2.298.266 -518.973Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar20.310.059 -426.569 20.280.497 -55.338Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5 -501.408 -429.967 -329.074 -65.177Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar5 20.811.467 3.398 20.609.571 9.839Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4 71.179.508 3.107.499 61.793.779 -4.806.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.053.736 94.229 -2.682.376 344.112Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9 557.580 249.607 459.653 103.795Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi9 -3.611.316 -155.378 -3.142.029 240.317Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.656.351 1.088.434 1.237.679 545.035Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar2.656.351 1.088.434 1.237.679 545.035Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)5 2.656.351 1.088.434 1.237.679 545.035DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)88.304.284 2.615.575 78.331.313 -4.491.497TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)119.770.499 20.374.610 82.372.868 -4.261.872Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları119.770.499 20.374.610 82.372.868 -4.261.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867468BIST