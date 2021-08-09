***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.200.267.794 644.235.542 967.321.594 460.427.848Satışların Maliyeti11 -1.039.510.757 -567.956.720 -831.407.154 -400.484.989TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)160.757.037 76.278.822 135.914.440 59.942.859BRÜT KAR (ZARAR)160.757.037 76.278.822 135.914.440 59.942.859Genel Yönetim Giderleri12 -31.559.352 -16.319.920 -26.945.660 -13.973.579Pazarlama Giderleri12 -81.376.745 -41.116.049 -65.257.477 -32.891.517Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -8.370.250 -4.024.839 -6.939.068 13 36.317.376 9.673.259 19.221.034 7.332.889Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -10.016.694 -4.115.259 -9.939.499 -5.056.641ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.751.372 20.376.014 46.053.770 11.703.440Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 11.434.769 1.631.952 6.274.081 1.350.231Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -5.134 -5.134 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 5.707.850 2.525.409 7.422.539 3.261.407FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)82.888.857 24.528.241 59.750.390 16.315.078Finansman Gelirleri15 2.849.151 190.871 1.635.068 332.406Finansman Giderleri15 -46.385.461 -21.598.573 -26.282.907 -12.463.837SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.352.547 3.120.539 35.102.551 4.183.647Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.852.288 -1.228.316 -3.636.336 -142.092Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -1.002.135 -415.816 -483.413 -88.614Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 -3.850.153 -812.500 -3.152.923 -53.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.500.259 1.892.223 31.466.215 4.041.555DÖNEM KARI (ZARARI)34.500.259 1.892.223 31.466.215 4.041.555Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları34.500.259 1.892.223 31.466.215 4.041.555Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.108.189 -21.929.385Dönem Karı (Zararı)34.500.259 31.466.215Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34.500.259 31.466.215Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler38.052.361 33.718.068Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 26.781.745 25.740.887Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler227.857 64.488Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 227.857 64.488Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.733.519 3.013.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.733.519 3.013.584Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler14.i -8.297.498 -4.919.379Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.812.464 11.569.196Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.949.179 -1.960.891Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30.761.643 13.530.087Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-12.507.207 1.623.807Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-5.707.850 -7.422.539İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -5.707.850 -7.422.539Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 4.852.288 3.636.336Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-163.571 -22.758Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -163.571 -22.758Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-679.386 434.446İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-83.839.787 -86.013.639Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-83.994.708 -33.734.698İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-81.910.782 -42.222.513İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.083.926 8.487.815Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.955.771 -843.904İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.955.771 -843.904Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-69.885.473 -89.616.397Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-890.490 2.469.216Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler88.889.648 31.946.082İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.920.176 -28.508İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)92.809.824 31.974.590Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.245.205 5.670.347Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.603.101 9.275.113İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.603.101 9.275.113Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)88.619 2.058.338İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.733.716 -13.237.736Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.701.331 -13.211.177Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-32.385 -26.559Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.287.167 -20.829.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.084.052 -1.223.552Vergi İadeleri (Ödemeleri)-728.633 -407.231Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-8.337 530.754YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.850.967 -53.247.886İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri5 0 3.051.587Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.920.235 25.174Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.920.235 25.174Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.720.998 -16.904.350Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.629.877 -15.076.403Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.091.121 -1.827.947Verilen Nakit Avans ve Borçlar6.041.896 -42.375.364İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar6.041.896 -42.375.364Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-2.277.133 -986.809Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-2.277.133 -986.809Alınan Temettüler17.937.788 1.980.990Alınan Faiz4.949.179 1.960.886FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.483.506 60.518.138Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri304.372.382 106.659.694Kredilerden Nakit Girişleri304.372.382 106.659.694Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-237.545.567 -17.450.879Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-238.471.073 -17.450.879Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları925.506 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-1.108.826 -7.034.439Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.111.578 -832.708Ödenen Temettüler3 -26.542.239 -4.050.000Ödenen Faiz-30.580.666 -16.773.530YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.226.284 -14.659.133Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.334 684.719NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.236.618 -13.974.414DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ361.785 15.456.092DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.598.403 1.481.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.598.403 361.785Ticari Alacaklar600.231.690 493.730.536İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 593.835.034 489.417.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.396.656 4.312.730Diğer Alacaklar10.249.953 11.979.650İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 8.479.284 10.396.180İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.770.669 1.583.470Stoklar286.716.346 216.830.873Peşin Ödenmiş Giderler3.737.532 2.847.042İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.737.532 2.847.042Diğer Dönen Varlıklar51.876.100 40.487.046İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 51.876.100 40.487.046ARA TOPLAM954.410.024 766.236.932TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR954.410.024 766.236.932DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 155.113.707 187.912.982Diğer Alacaklar14.450.859 18.575.859İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 14.437.500 18.562.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.359 13.359Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 177.249.757 182.937.923Maddi Duran Varlıklar7 738.855.094 748.597.403Arazi ve Arsalar183.225.000 183.225.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri13.663.970 14.045.311Binalar98.500.301 100.332.512Tesis, Makine ve Cihazlar413.899.122 426.957.150Taşıtlar539.429 623.151Mobilya ve Demirbaşlar13.455.899 13.072.293Yapılmakta Olan Yatırımlar15.571.373 10.341.986Kullanım Hakkı Varlıkları7 17.551.919 3.036.776Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.452.735 8.825.241Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.452.735 8.825.241Peşin Ödenmiş Giderler5.369.578 3.092.444İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.369.578 3.092.444TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.119.043.649 1.152.978.628TOPLAM VARLIKLAR2.073.453.673 1.919.215.560KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 258.995.277 187.878.293İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar258.995.277 187.878.293Banka Kredileri258.995.277 187.878.293Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 47.267.278 41.956.376İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47.267.278 41.956.376Banka Kredileri40.511.555 40.449.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.755.723 1.506.459Diğer Finansal Yükümlülükler971.900 46.394Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler971.900 46.394Ticari Borçlar535.562.783 441.564.165İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 56.135.397 56.797.551İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar21 479.427.386 384.766.614Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.438.347 3.875.430Diğer Borçlar8.528.523 18.425.450İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 1.831.338 6.125.164İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar22 6.697.185 12.300.286Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)111.759 23.140İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)111.759 23.140Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü407.999 134.497Kısa Vadeli Karşılıklar1.442.839 1.047.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.442.839 1.047.758Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.496 45.825İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.496 45.825ARA TOPLAM861.740.201 694.997.328TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER861.740.201 694.997.328UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 88.059.129 78.891.714İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar88.059.129 78.891.714Banka Kredileri76.368.370 77.400.855Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.690.759 1.490.859Ticari Borçlar14.210.765 18.485.589İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar21 14.210.765 18.485.589Uzun Vadeli Karşılıklar40.287.297 36.169.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar40.287.297 36.169.930Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 30.834.591 29.057.195TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER173.391.782 162.604.428TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.035.131.983 857.601.756ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.038.321.690 1.061.613.804Ödenmiş Sermaye10 44.951.051 44.951.051Sermaye Düzeltme Farkları10 16.513.550 16.513.550Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)513.349.690 559.683.646Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)307.566.107 317.157.291Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 329.069.235 336.915.821Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.503.128 -19.758.530Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar83.499.533 89.079.638Diğer Kazançlar (Kayıplar)4 122.284.050 153.446.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.969.283 15.102.327Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar18.969.283 15.102.327Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler66.621.303 64.510.334Yasal Yedekler66.621.303 64.510.334Diğer Özkaynak Payları-1.326.243 -1.326.243Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları344.742.797 321.991.686Net Dönem Karı veya Zararı34.500.259 40.187.453TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.038.321.690 1.061.613.804TOPLAM KAYNAKLAR2.073.453.673 1.919.215.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 353.044.854 -13.635.627 339.409.227 44.384.831 56.423.337 440.217.395 9.133.658 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 898.247.134Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler