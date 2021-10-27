***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 18:52
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 1.876.051.067 1.482.119.720 675.783.273 514.798.126
Satışların Maliyeti
11 -1.656.663.399 -1.291.601.359 -617.152.642 -460.194.205
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
219.387.668 190.518.361 58.630.631 54.603.921
BRÜT KAR (ZARAR)
219.387.668 190.518.361 58.630.631 54.603.921
Genel Yönetim Giderleri
12 -47.932.881 -40.417.634 -16.373.529 -13.471.974
Pazarlama Giderleri
12 -118.984.729 -98.068.297 -37.607.984 -32.810.820
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -12.812.835 -11.299.899 -4.442.585 -4.360.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 42.460.291 40.397.234 6.142.915 21.176.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.681.701 -20.583.987 -4.665.007 -10.644.488
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.435.813 60.545.778 1.684.441 14.492.008
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 12.774.673 7.507.015 1.339.904 1.232.934
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -72.896 0 -67.762 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 10.520.550 11.343.642 4.812.700 3.921.103
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.658.140 79.396.435 7.769.283 19.646.045
Finansman Gelirleri
15 3.019.642 2.232.418 170.491 597.350
Finansman Giderleri
15 -66.266.765 -47.825.460 -19.881.304 -21.542.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.411.017 33.803.393 -11.941.530 -1.299.158
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.254.699 4.871.386 6.106.987 8.507.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -846.060 -422.926 156.075 60.487
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 2.100.759 5.294.312 5.950.912 8.447.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.665.716 38.674.779 -5.834.543 7.208.564
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.665.716 38.674.779 -5.834.543 7.208.564
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.665.716 38.674.779 -5.834.543 7.208.564
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 0,63770000 0,86040000 -0,12980000 0,16040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.537.130 -29.554.348
Dönem Karı (Zararı)
28.665.716 38.674.779
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.665.716 38.674.779
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
54.247.499 46.813.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 39.344.270 39.25mamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-10.520.550 -11.343.642
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -10.520.550 -11.343.642
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.254.699 -4.871.386
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -96.209 -44.665
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-96.209 -44.665
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-275.144 291.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-112.351.460 -113.383.162
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.526.489 -86.078.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-105.890.782 -92.150.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.364.293 6.071.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.770.244 -2.182.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.770.244 -2.182.220
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-94.385.126 -78.362.980
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-492.077 2.972.510
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108.842.131 47.767.972
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.725.973 10.837.003
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
119.568.104 36.930.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.755.998 5.058.611
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.250.260 9.960.321
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.250.260 9.960.321
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
65.890 3.587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.591.283 -12.522.285
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.621.671 -12.495.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30.388 -26.519
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.438.245 -27.895.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.522.799 -1.834.627
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.140.870 -377.578
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-435.216 553.209
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.996.176 -68.675.125
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 3.051.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.967.245 74.636
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.967.245 74.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.780.031 -36.171.046
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.295.992 -32.367.532
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.484.039 -3.803.514
Verilen Naki -684.036
Alınan Temettüler
17.937.788 1.980.990
Alınan Faiz
6.531.417 3.855.416
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.453.295 81.918.518
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
439.800.011 153.251.053
Kredilerden Nakit Girişleri
439.800.011 153.251.053
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-326.206.858 -34.951.456
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-326.187.797 -34.951.456
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-19.061 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-1.108.826 -7.022.396
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.802.472 -1.175.493
Ödenen Temettüler
3 -26.542.239 -4.050.000
Ödenen Faiz
-47.686.321 -24.133.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.659 -16.310.955
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.134 1.329.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.525 -14.981.306
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
361.785 15.456.092
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
282.260 474.786
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
282.260 361.785
Ticari Alacaklar
623.513.212 493.730.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 620.564.775 489.417.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.948.437 4.312.730
Diğer Alacaklar
9.798.333 11.979.650
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 8.367.220 10.396.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.431.113 1.583.470
Stoklar
311.215.999 216.830.873
Peşin Ödenmiş Giderler
3.339.119 2.847.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.339.119 2.847.042
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
160.313 0
Diğer Dönen Varlıklar
56.819.077 40.487.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 56.819.077 40.487.046
ARA TOPLAM
1.005.128.313 766.236.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.005.128.313 766.236.932
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 149.015.894 748.597.403
Arazi ve Arsalar
183.225.000 183.225.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.473.300 14.045.311
Binalar
97.816.802 100.332.512
Tesis, Makine ve Cihazlar
408.795.200 426.957.150
Taşıtlar
497.569 623.151
Mobilya ve Demirbaşlar
13.945.049 13.072.293
Yapılmakta Olan Yatırımlar
20.402.392 10.341.986
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 16.102.166 3.036.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.621.225 8.825.241
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.621.225 8.825.241
Peşin Ödenmiş Giderler
5.969.147 3.092.444
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.969.147 3.092.444
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.119.972.586 1.152.978.628
TOPLAM VARLIKLAR
2.125.100.899 1.919.215.560
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 315.238.200 187.878.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
315.238.200 187.878.293
Banka Kredileri
315.238.200 187.878.293
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46.989.957 41.956.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46.989.957 41.956.376
Banka Kredileri
40.806.975 40.449.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.182.982 1.506.459
Diğer Finansal Yükümlülükler
27.333 46.394
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
27.333 46.394
Ticari Borçlar
559.421.000 441.564.165
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 48.977.318 56.797.551
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 510.443.682 384.766.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.464.640 3.875.430
Diğer Borçlar
8.881.364 18.425.450
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.831.338 6.125.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22 7.050.026 12.300.286
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
89.030 23.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
89.030 23.140
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 134.497
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.219.086 1.047.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.219.086 1.047.758
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
76.212 45.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
76.212 45.825
ARA TOPLAM
938.406.822 694.997.328
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
938.406.822 694.997.328
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 Vergi Yükümlülüğü
9 24.503.793 29.057.195
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.069.335 162.604.428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.093.476.157 857.601.756
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.031.624.742 1.061.613.804
Ödenmiş Sermaye
10 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.513.550 16.513.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.631.438 559.683.646
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
303.874.939 317.157.291
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 325.166.906 336.915.821
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.291.967 -19.758.530
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
88.265.372 89.079.638
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
4 116.491.127 153.446.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.831.254 15.102.327
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
18.831.254 15.102.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
66.621.303 64.510.334
Yasal Yedekler
66.621.303 64.510.334
Diğer Özkaynak Payları
-1.326.243 -1.326.243
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
348.736.673 321.991.686
Net Dönem Karı veya Zararı
28.665.716 40.187.453
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.031.624.742 1.061.613.804
TOPLAM KAYNAKLAR
2.125.100.899 1.919.215.560
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 353.044.854 -13.635.627 339.409.227 44.384.831 56.423.337 440.217.395 9.133.658 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 898.247.134
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134
Transferler
47.327.458 -34.679.832 12.647.626 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.188.163 0 -2.188.163 0 0 20.591.351 0 114.517.616 132.920.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.319.314 0 6.319.314 0 0 0 0 0 38.674.779 38.674.779 177.914.897 177.914.897
Dönem Karı (Zararı)
0 38.674.779 38.674.779 38.674.779 38.674.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.188.163 -2.188.163 20.591.351 114.517.616 132.920.804 6.319.314 6.319.314 139.240.118 139.240.118
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.917.678 0 -15.823.790 0 325.093.888 0 0 64.455.732 0 170.940.953 560.490.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.452.972 0 15.452.972 64.510.334 -1.768.324 0 0 317.895.000 38.674.779 356.569.779 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 0 317.157.291 0 0 89.079.638 0 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 0 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804
Transferler
-11.748.915 -11.748.915 -276.826 -12.025.741 0 52.213.194 -40.187.453 12.025.741 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.533.437 0 -1.533.437 0 0 -537.440 0 -36.955.590 -39.026.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.728.927 0 3.728.927 0 0 0 0 0 28.665.716 28.665.716 -6.631.824 -6.631.824
Dönem Karı (Zararı)
0 28.6 -1.533.437 -1.533.437 -537.440 -36.955.590 -39.026.467 0 0 3.728.927 3.728.927 -35.297.540 -35.297.540
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
2.110.969 -25.468.207 -25.468.207 -23.357.238 -23.357.238
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.166.906 0 -21.291.967 0 303.874.939 0 0 88.265.372 0 116.491.127 508.631.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.831.254 0 18.831.254 66.621.303 -1.326.243 0 0 348.736.673 28.665.716 377.402.389 1.031.624.742 1.031.624.742
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.665.716 38.674.779 -5.834.543 7.208.564
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-39.026.467 132.920.802 -724.375 47.272.869
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.044.582 -2.735.205 136.166 52.693
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirin 74.995 -10.540
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
9 1.941.498 -5.857.034 304.891 -2.245.718
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.728.927 6.319.314 -138.030 3.662.963
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3.728.927 6.319.314 -138.030 3.662.963
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 3.728.927 6.319.314 -138.030 3.662.963
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.297.540 139.240.116 -862.405 50.935.832
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.631.824 177.914.895 -6.696.948 58.144.396
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.631.824 177.914.895 -6.696.948 58.144.396
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973042
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