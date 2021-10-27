***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.876.051.067 1.482.119.720 675.783.273 514.798.126Satışların Maliyeti11 -1.656.663.399 -1.291.601.359 -617.152.642 -460.194.205TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)219.387.668 190.518.361 58.630.631 54.603.921BRÜT KAR (ZARAR)219.387.668 190.518.361 58.630.631 54.603.921Genel Yönetim Giderleri12 -47.932.881 -40.417.634 -16.373.529 -13.471.974Pazarlama Giderleri12 -118.984.729 -98.068.297 -37.607.984 -32.810.820Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -12.812.835 -11.299.899 -4.442.585 -4.360.831Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 42.460.291 40.397.234 6.142.915 21.176.200Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -14.681.701 -20.583.987 -4.665.007 -10.644.488ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)67.435.813 60.545.778 1.684.441 14.492.008Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 12.774.673 7.507.015 1.339.904 1.232.934Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -72.896 0 -67.762 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 10.520.550 11.343.642 4.812.700 3.921.103FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)90.658.140 79.396.435 7.769.283 19.646.045Finansman Gelirleri15 3.019.642 2.232.418 170.491 597.350Finansman Giderleri15 -66.266.765 -47.825.460 -19.881.304 -21.542.553SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.411.017 33.803.393 -11.941.530 -1.299.158Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.254.699 4.871.386 6.106.987 8.507.722Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -846.060 -422.926 156.075 60.487Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 2.100.759 5.294.312 5.950.912 8.447.235SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.665.716 38.674.779 -5.834.543 7.208.564DÖNEM KARI (ZARARI)28.665.716 38.674.779 -5.834.543 7.208.564Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.665.716 38.674.779 -5.834.543 7.208.564Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 0,63770000 0,86040000 -0,12980000 0,16040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.537.130 -29.554.348Dönem Karı (Zararı)28.665.716 38.674.779Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28.665.716 38.674.779Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler54.247.499 46.813.031Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 39.344.270 39.25mamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-10.520.550 -11.343.642İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -10.520.550 -11.343.642Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -1.254.699 -4.871.386Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -96.209 -44.665Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-96.209 -44.665Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-275.144 291.668İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-112.351.460 -113.383.162Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-104.526.489 -86.078.678İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-105.890.782 -92.150.234İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.364.293 6.071.556Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.770.244 -2.182.220İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.770.244 -2.182.220Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-94.385.126 -78.362.980Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-492.077 2.972.510Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler108.842.131 47.767.972İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.725.973 10.837.003İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)119.568.104 36.930.969Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.755.998 5.058.611Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.250.260 9.960.321İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.250.260 9.960.321Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)65.890 3.587İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.591.283 -12.522.285Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.621.671 -12.495.766Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)30.388 -26.519Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-29.438.245 -27.895.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.522.799 -1.834.627Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.140.870 -377.578Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-435.216 553.209YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.996.176 -68.675.125İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 3.051.587Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.967.245 74.636Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.967.245 74.636Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.780.031 -36.171.046Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.295.992 -32.367.532Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.484.039 -3.803.514Verilen Naki -684.036Alınan Temettüler17.937.788 1.980.990Alınan Faiz6.531.417 3.855.416FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.453.295 81.918.518Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri439.800.011 153.251.053Kredilerden Nakit Girişleri439.800.011 153.251.053Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-326.206.858 -34.951.456Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-326.187.797 -34.951.456Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-19.061 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-1.108.826 -7.022.396Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.802.472 -1.175.493Ödenen Temettüler3 -26.542.239 -4.050.000Ödenen Faiz-47.686.321 -24.133.190YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-87.659 -16.310.955Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.134 1.329.649NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-79.525 -14.981.306DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ361.785 15.456.092DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ282.260 474.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri282.260 361.785Ticari Alacaklar623.513.212 493.730.536İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 620.564.775 489.417.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.948.437 4.312.730Diğer Alacaklar9.798.333 11.979.650İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 8.367.220 10.396.180İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.431.113 1.583.470Stoklar311.215.999 216.830.873Peşin Ödenmiş Giderler3.339.119 2.847.042İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.339.119 2.847.042Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar160.313 0Diğer Dönen Varlıklar56.819.077 40.487.046İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 56.819.077 40.487.046ARA TOPLAM1.005.128.313 766.236.932TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.005.128.313 766.236.932DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 149.015.894 748.597.403Arazi ve Arsalar183.225.000 183.225.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri13.473.300 14.045.311Binalar97.816.802 100.332.512Tesis, Makine ve Cihazlar408.795.200 426.957.150Taşıtlar497.569 623.151Mobilya ve Demirbaşlar13.945.049 13.072.293Yapılmakta Olan Yatırımlar20.402.392 10.341.986Kullanım Hakkı Varlıkları7 16.102.166 3.036.776Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.621.225 8.825.241Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.621.225 8.825.241Peşin Ödenmiş Giderler5.969.147 3.092.444İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.969.147 3.092.444TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.119.972.586 1.152.978.628TOPLAM VARLIKLAR2.125.100.899 1.919.215.560KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 315.238.200 187.878.293İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar315.238.200 187.878.293Banka Kredileri315.238.200 187.878.293Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları46.989.957 41.956.376İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları46.989.957 41.956.376Banka Kredileri40.806.975 40.449.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.182.982 1.506.459Diğer Finansal Yükümlülükler27.333 46.394Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler27.333 46.394Ticari Borçlar559.421.000 441.564.165İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 48.977.318 56.797.551İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar21 510.443.682 384.766.614Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.464.640 3.875.430Diğer Borçlar8.881.364 18.425.450İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 1.831.338 6.125.164İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar22 7.050.026 12.300.286Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)89.030 23.140İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)89.030 23.140Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 134.497Kısa Vadeli Karşılıklar1.219.086 1.047.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.219.086 1.047.758Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler76.212 45.825İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler76.212 45.825ARA TOPLAM938.406.822 694.997.328TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER938.406.822 694.997.328UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 Vergi Yükümlülüğü9 24.503.793 29.057.195TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER155.069.335 162.604.428TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.093.476.157 857.601.756ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.031.624.742 1.061.613.804Ödenmiş Sermaye10 44.951.051 44.951.051Sermaye Düzeltme Farkları10 16.513.550 16.513.550Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)508.631.438 559.683.646Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)303.874.939 317.157.291Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 325.166.906 336.915.821Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.291.967 -19.758.530Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar88.265.372 89.079.638Diğer Kazançlar (Kayıplar)4 116.491.127 153.446.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.831.254 15.102.327Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar18.831.254 15.102.327Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler66.621.303 64.510.334Yasal Yedekler66.621.303 64.510.334Diğer Özkaynak Payları-1.326.243 -1.326.243Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları348.736.673 321.991.686Net Dönem Karı veya Zararı28.665.716 40.187.453TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.031.624.742 1.061.613.804TOPLAM KAYNAKLAR2.125.100.899 1.919.215.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 353.044.854 -13.635.627 339.409.227 44.384.831 56.423.337 440.217.395 9.133.658 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 898.247.134Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134Transferler47.327.458 -34.679.832 12.647.626 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.188.163 0 -2.188.163 0 0 20.591.351 0 114.517.616 132.920.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.319.314 0 6.319.314 0 0 0 0 0 38.674.779 38.674.779 177.914.897 177.914.897Dönem Karı (Zararı)0 38.674.779 38.674.779 38.674.779 38.674.779Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.188.163 -2.188.163 20.591.351 114.517.616 132.920.804 6.319.314 6.319.314 139.240.118 139.240.118Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.917.678 0 -15.823.790 0 325.093.888 0 0 64.455.732 0 170.940.953 560.490.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.452.972 0 15.452.972 64.510.334 -1.768.324 0 0 317.895.000 38.674.779 356.569.779 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 0 317.157.291 0 0 89.079.638 0 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 0 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804Transferler-11.748.915 -11.748.915 -276.826 -12.025.741 0 52.213.194 -40.187.453 12.025.741 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.533.437 0 -1.533.437 0 0 -537.440 0 -36.955.590 -39.026.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.728.927 0 3.728.927 0 0 0 0 0 28.665.716 28.665.716 -6.631.824 -6.631.824Dönem Karı (Zararı)0 28.6 -1.533.437 -1.533.437 -537.440 -36.955.590 -39.026.467 0 0 3.728.927 3.728.927 -35.297.540 -35.297.540Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları2.110.969 -25.468.207 -25.468.207 -23.357.238 -23.357.238Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.166.906 0 -21.291.967 0 303.874.939 0 0 88.265.372 0 116.491.127 508.631.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.831.254 0 18.831.254 66.621.303 -1.326.243 0 0 348.736.673 28.665.716 377.402.389 1.031.624.742 1.031.624.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28.665.716 38.674.779 -5.834.543 7.208.564DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-39.026.467 132.920.802 -724.375 47.272.869Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.044.582 -2.735.205 136.166 52.693Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirin 74.995 -10.540Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi9 1.941.498 -5.857.034 304.891 -2.245.718Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.728.927 6.319.314 -138.030 3.662.963Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar3.728.927 6.319.314 -138.030 3.662.963Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)5 3.728.927 6.319.314 -138.030 3.662.963DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-35.297.540 139.240.116 -862.405 50.935.832TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.631.824 177.914.895 -6.696.948 58.144.396Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-6.631.824 177.914.895 -6.696.948 58.144.396http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973042BIST