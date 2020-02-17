***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 12:14
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ (GELİR TABLOSU)
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz,
Saygılarımızla,
Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819407
BIST
14:46120.761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 609,11
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:466,0487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0056
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:466,5574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:46307,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,53
|Açılış
|: 307,56
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,32
|678.602.854
|% 15,28
|
|KUTPO
|10,85
|46.843.320
|% 15,18
|
|TSPOR
|5,36
|206.566.047
|% 15,02
|
|EDIP
|2,53
|29.440.353
|% 11,95
|
|OSTIM
|2,46
|106.912.316
|% 9,82
|
|ARDYZ
|16,14
|29.972.767
|% -10,33
|
|ERBOS
|24,96
|14.813.563
|% -9,17
|
|HUBVC
|39,24
|42.026.147
|% -9,12
|
|ARSAN
|4,96
|7.731.191
|% -6,59
|
|IHGZT
|4,01
|147.187
|% -6,53
|
|ASELS
|29,16
|1.413.204.731
|% 0,28
|
|THYAO
|15,23
|1.292.333.287
|% 2,28
|
|GSRAY
|3,32
|678.602.854
|% 15,28
|
|ODAS
|2,24
|546.107.555
|% 4,19
|
|PETKM
|4,16
|367.055.769
|% 0,24
|
|ODAS
|2,24
|546.107.555
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,32
|678.602.854
|% 15,28
|
|KARSN
|1,92
|182.725.780
|% -2,54
|
|BJKAS
|2,96
|276.013.597
|% 2,78
|
|PETKM
|4,16
|367.055.769
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8495
|7,8889
|% -0,34
|
|Frank
|6,1363
|6,1733
|% -0,08
|
|Riyal
|1,6079
|1,6160
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,77
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.076
|-5,29
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,56
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
|