***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteHASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni4.GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022Açıklamalar01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin 4.Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ek'te PDF dosyası olarak yer almaktadır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004460BIST