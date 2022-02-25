***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 15:06
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4.GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin 4.Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ek'te PDF dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004460
BIST
15:121.945
En Yüksek
|Değişim
|: 5,07%
|| 93,79
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.946
En Düşük
1.866
15:1213,9175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1055
|Açılış
|: 13,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9035
15:1215,6485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,1970
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6152
15:12853,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,61
|Açılış
|: 853,69
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,87
BIST En Aktif Hisseler15:12
|TIRE
|9,46
|27.328.269
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|15.851.781
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KLGYO
|0,88
|128.559.605
|% -4,35
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,64
|658.852.835
|% -3,35
|
|ULUUN
|6,27
|38.333.511
|% -2,94
|
|ARMDA
|62,00
|2.842.240
|% -2,29
|
|THYAO
|27,14
|5.015.662.827
|% 7,36
|
|EREGL
|30,48
|1.844.549.873
|% 4,81
|
|GARAN
|11,38
|1.036.503.888
|% 3,36
|
|KRDMD
|11,22
|1.024.798.147
|% 6,35
|
|SASA
|45,38
|759.228.638
|% 7,79
|
|EKGYO
|2,04
|441.548.577
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,66
|748.317.339
|% 3,68
|
|THYAO
|27,14
|5.015.662.827
|% 7,36
|
|KLGYO
|0,88
|128.559.605
|% -4,35
|
|HUNER
|2,76
|362.335.671
|% 3,76
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9078
|13,9175
|% -0,75
|
|Euro
|15,6100
|15,6485
|% -1,24
|
|Sterlin
|18,6342
|18,7277
|% -0,42
|
|Frank
|15,0150
|15,1055
|% -0,50
|
|Riyal
|3,7099
|3,7286
|% -0,40
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|5,62
|
|Altın Gr.
|854
|854
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|5.705
|5.791
|-379,00
|
|Tam
|5.680
|5.832
|-374,48
|
|Yarım
|2.745
|2.821
|-181,15
|
|Çeyrek
|1.377
|1.410
|-90,57
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,02
|
|B. Petrol
|95,63
|95,63
|0,21
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27XU100
Endeks 1, 943 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 96 üstünde . İşlem hacmi 23, 357.00 milyon TL de
-
15:27GENTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 226 adet işlem
-
15:26RALYH
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 603, 211 adet işlem
-
15:24EDIP
Yüzde 9.12 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 716, 890 adet işlem
-
15:23KRTEK
Yüzde 9.98 oranında artışla 11.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 103, 158 adet işlem