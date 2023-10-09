***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17 Ağustos 2023 tarihli açıklamasına istinaden, 1.800.000.000 TL (Bir milyar sekiz yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1268 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202473BIST