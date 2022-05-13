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***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.05.2022 11:31
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.05.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.01.2022 tarihli açıklamasına istinaden, 150.000.000 TL (Yüz elli milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.05.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030103


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