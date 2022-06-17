***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.06.2022 18:41
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13.05.2022 tarihli açıklamasına istinaden, 150.000.000 TL (Yüz elli milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarihli ve 2022/30 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038105
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
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|Önceki Kapanış
|: 2.485
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2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3214
En Yüksek
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|: 0,13%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,2421
17:5918,1612
En Yüksek
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|: -0,62%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,0800
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En Düşük
18,0888
17:591.024,72
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|Açılış
|: 1.024,96
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|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
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1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2978
|17,3167
|% 0,11
|
|Euro
|18,1170
|18,1980
|% -0,42
|
|Sterlin
|21,0486
|21,1541
|% -1,21
|
|Frank
|17,7574
|17,8644
|% -0,39
|
|Riyal
|4,6027
|4,6258
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-16,64
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-8,58
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.784
|6.905
|-61,00
|
|Yarım
|3.331
|3.377
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|-0,18
|
|B. Petrol
|113
|113
|-7,15
|
Seans Raporu
17:59
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17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
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