***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içinde borçlanma aracı ihracı konusunda alınan Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.07.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizin 25 Temmuz 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 7. Maddesinde yer alan yetkiye istinaden – Şirketimizce, 500.000.000 TL (Beş yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, – İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak, iskontolu ve/veya sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, Söz konusu karar kapsamında gerçekleştirilecek olan borçlanma aracı ihraçlarında, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve ek getiri oranı ve satış şekli de dahil olmak üzere tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsilatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.‘de işlem görmesi ve bu çerçevede borçlanma aracı ihraç işleminde aracılık hizmeti almak üzere Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme akdedilmesi de dahil olmak üzere konuya ilişkin tüm merciiler nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesi onayı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047618BIST