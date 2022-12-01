***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.12.2022 14:19
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.10.2022 tarihli açıklamasına istinaden, 1.200.000.000 TL (Bir milyar iki yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 01.12.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083444
BIST
14:365.057
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BIST En Aktif Hisseler14:36
|BRLSM
|15,29
|255.193.358
|% 10,00
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|YGYO
|1,76
|25.687.497
|% 10,00
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|GENIL
|44,88
|35.472.613
|% 10,00
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|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
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|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
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|DIRIT
|3,70
|352.750
|% -7,50
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|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
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|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
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|EUYO
|4,62
|7.475.207
|% -5,91
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|INFO
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|123.681.274
|% -4,05
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|THYAO
|124,60
|6.003.377.698
|% 3,83
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|KRDMD
|15,37
|4.511.672.342
|% 4,34
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|SISE
|39,86
|3.586.143.601
|% 1,94
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|EREGL
|43,10
|3.404.185.352
|% 1,03
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|PETKM
|18,21
|3.094.600.920
|% 1,79
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|EKGYO
|7,26
|2.233.487.065
|% 5,37
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|KRDMD
|15,37
|4.511.672.342
|% 4,34
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|SKBNK
|2,74
|690.078.150
|% 1,11
|
|YKBNK
|11,92
|2.449.870.026
|% -1,08
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|ISCTR
|10,65
|2.094.808.116
|% 2,80
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|14:36
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6374
|18,6459
|% 0,08
|
|Euro
|19,4567
|19,4664
|% 0,36
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|Sterlin
|22,5832
|22,6965
|% 0,86
|
|Frank
|19,6492
|19,7675
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9435
|4,9682
|% 0,04
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|14:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|10,11
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|5,48
|
|Cumhuriyet
|7.093
|7.201
|88,00
|
|Tam
|7.117
|7.174
|19,00
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|Yarım
|3.452
|3.507
|9,00
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|Çeyrek
|1.731
|1.753
|5,00
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|Gümüş.Ons
|22,12
|22,18
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|13,23
|13,24
|-0,06
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|B. Petrol
|87,46
|87,46
|0,49
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